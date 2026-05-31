Финландия надви Канада и си осигури финал на световното първенство по хокей

Финландия победи Канада с 4:2 и си осигури място на финала срещу домакина Швейцария на световното първенство по хокей на лед.

Финландия е на една победа от това да вдигне трофея за пети път в историята и за първи от 2022 г. Швейцария се стреми към първата си титла. Финалът е тази вечер.

Фаворитът за титлата Канада, воден от Маклин Селебрини и Сидни Кросби, беше изненадан за втора поредна година, след като отстъпи на Дания на четвъртфиналите през 2025 г.

Канада се представи уверено на турнира, след като спечели всичките си мачове в груповата фаза и елиминира защитаващия титлата шампион САЩ на четвъртфиналите. Но канадците, шампиони последно през 2023 г., ще трябва да се задоволят с неделния мач за бронзовия медал срещу Норвегия.

Капитанът Александър Барков и Конста Хелениус поведоха Финландия с гол и асистенция, Микаел Гранлунд направи две асистенции, а вратарят Юстус Анунен спаси 28 удара.

Финландия, която изоставаше с 1:2 след първите 20 минути, се съвзе през втория период, когато вкара три гола. Барков започна серията 49 секунди след началото, за да изравни резултата на 2:2 от близко разстояние. Центърът на Флорида Пантърс, който пропусна целия сезон поради контузия, има три гола и осем асистенции в турнира.

Хелениус направи 3:2 за финландците, а Аату Рати вкара за 4:2.

Голове за Канада отбелязаха Робърт Томас и Дилън Холоуей, а вратарят Джет Грийвс направи 17 спасявания.