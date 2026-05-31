БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Стилияна Николова завърши финалите на отделните уреди със...
Чете се за: 01:37 мин.
Стилияна Николова взе златото във финала на бухалки на...
Чете се за: 01:20 мин.
Евтим Милошев: Няма да има съкращение на бюджета за...
Чете се за: 06:25 мин.
Благомир Коцев: Охранители не са допускали институциите...
Чете се за: 08:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Финландия надви Канада и си осигури финал на световното първенство по хокей

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

На финала скандинавците ще срещнат Швейцария.

Финландия хокей мъже
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Финландия победи Канада с 4:2 и си осигури място на финала срещу домакина Швейцария на световното първенство по хокей на лед.

Финландия е на една победа от това да вдигне трофея за пети път в историята и за първи от 2022 г. Швейцария се стреми към първата си титла. Финалът е тази вечер.

Фаворитът за титлата Канада, воден от Маклин Селебрини и Сидни Кросби, беше изненадан за втора поредна година, след като отстъпи на Дания на четвъртфиналите през 2025 г.

Канада се представи уверено на турнира, след като спечели всичките си мачове в груповата фаза и елиминира защитаващия титлата шампион САЩ на четвъртфиналите. Но канадците, шампиони последно през 2023 г., ще трябва да се задоволят с неделния мач за бронзовия медал срещу Норвегия.

Капитанът Александър Барков и Конста Хелениус поведоха Финландия с гол и асистенция, Микаел Гранлунд направи две асистенции, а вратарят Юстус Анунен спаси 28 удара.
Финландия, която изоставаше с 1:2 след първите 20 минути, се съвзе през втория период, когато вкара три гола. Барков започна серията 49 секунди след началото, за да изравни резултата на 2:2 от близко разстояние. Центърът на Флорида Пантърс, който пропусна целия сезон поради контузия, има три гола и осем асистенции в турнира.

Хелениус направи 3:2 за финландците, а Аату Рати вкара за 4:2.

Голове за Канада отбелязаха Робърт Томас и Дилън Холоуей, а вратарят Джет Грийвс направи 17 спасявания.

#Световно първенство по хокей на лед в Швейцария 2026 г. #Национален отбор на Финландия по хокей на лед #Национален отбор на Канада по хокей на лед за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Финалите при ансамблите на европейското първенство по художествена гимнастика
1
НА ЖИВО: Финалите при ансамблите на европейското първенство по...
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
2
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
ПСЖ защити трофея си от Шампионската лига с успех след дузпи над Арсенал
3
ПСЖ защити трофея си от Шампионската лига с успех след дузпи над...
Ансамбълът на България: Нямаме обяснение за грешката, трябва да играем по най-добрия начин
4
Ансамбълът на България: Нямаме обяснение за грешката, трябва да...
Склад за пластмасови отпадъци гори край Стара Загора
5
Склад за пластмасови отпадъци гори край Стара Загора
Гледайте двубоите на България от европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
6
Гледайте двубоите на България от европейското първенство по...

Най-четени

14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
1
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
3
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
4
24 май е обявен за „Ден на българското културно...
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край Варна (СНИМКИ И ВИДЕО)
5
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край...
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
6
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...

Още от: Зимни

Дойчин Боянов в предаването "Зала на славата"
Дойчин Боянов в предаването "Зала на славата"
Каролина прегази Монреал и си осигури място във финала за Купа "Стенли“ Каролина прегази Монреал и си осигури място във финала за Купа "Стенли“
Чете се за: 01:22 мин.
Норвегия и Швейцария допълниха полуфиналистите на световното по хокей на лед Норвегия и Швейцария допълниха полуфиналистите на световното по хокей на лед
Чете се за: 00:55 мин.
Канада и Финландия първи се класираха за полуфиналите на световното по хокей Канада и Финландия първи се класираха за полуфиналите на световното по хокей
Чете се за: 01:50 мин.
САЩ се класира на четвъртфинал след убедителен успех над Австрия на световното по хокей САЩ се класира на четвъртфинал след убедителен успех над Австрия на световното по хокей
Чете се за: 01:12 мин.
Каролина взе превес срещу Монреал на финала на Изток в НХЛ Каролина взе превес срещу Монреал на финала на Изток в НХЛ
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Цените на храните на едро тръгнаха надолу, поевтиняват плодове и зеленчуци
Цените на храните на едро тръгнаха надолу, поевтиняват плодове и...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има пострадали Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има пострадали
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Незаконният град край Варна: Обвинения между сегашна и предишна власт Незаконният град край Варна: Обвинения между сегашна и предишна власт
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Стилияна Николова завърши еврошампионата с пет медала Стилияна Николова завърши еврошампионата с пет медала
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Сблъсъци след финала на Шампионската лига: 7 полицаи пострадаха при...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Мащабна полицейска акция в Благоевград: Проверки по улици, квартали...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: САЩ може да освободят 12 милиарда...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Православните християни празнуват Петдесетница, патриарх Даниил...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ