Каролина взе превес срещу Монреал на финала на Изток в НХЛ

Каролина Хърикейнс се наложи над домакина Монреал Канейдиънс с 3:2 след продължение и поведе с 2:1 победи във финалната серия от Източната конференция на Националната хокейна лига (НХЛ).

Андрей Свечников реализира решаващото попадение в 14:06 на допълнителното време, а Шейн Гостисбеър и Тейлър Хол също вкараха. Вратарят Фредерик Андерсен направи 10 спасявания.

Лейн Хътсън и Майк Матсън бяха точни за канадците, а стражът на тима Якуб Добеш отрази 35 изстрела, но това не беше достатъчно.

Каролина, който спечели и втората среща с продължения, е домакин на четвъртия двубой в серията след два дни.