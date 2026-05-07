3
Кой е Румен Радев – номиниран за министър-председател
Чете се за: 07:42 мин.
МОК отхвърли идеята за летни спортове на Зимните олимпийски игри през 2030 година

Чете се за: 02:02 мин.
Евентуални промени в програмата могат да бъдат обсъждани най-рано за Олимпиадата през 2034 година

МОК отхвърли идеята за летни спортове на Зимните олимпийски игри през 2030 година
Международният олимпийски комитет обяви, че няма да включва летни спортове в програмата на Зимните олимпийски игри 2030, които ще се проведат във Френските Алпи.

Решението идва след продължителен преглед на възможностите за разширяване на програмата с дисциплини, традиционно част от летните игри, с цел повишаване на интереса и участието. Сред обсъжданите варианти са били спортове като колоездене и крос-кънтри бягане.

Президентът на Международен олимпийски комитет Кърсти Ковънтри потвърди позицията на организацията:

"За 2030 година взехме решение никакви летни спортове.“

Тя допълни, че евентуални промени в тази насока могат да бъдат разгледани за следващи издания на игрите, като най-ранният възможен вариант е Зимните олимпийски игри 2034, които ще се проведат в Солт Лейк Сити.

Идеята за включване на летни дисциплини срещна сериозна съпротива от страна на федерациите по зимни спортове. Според тях подобна стъпка би размило идентичността на зимната олимпиада и би довело до преразпределение на финансовите ресурси.

Темата остава отворена за бъдещи дискусии, но на този етап МОК ясно заявява, че традиционният облик на Зимните олимпийски игри ще бъде запазен.

#Международен олимпийски комитет (МОК) #Зимни олимпийски игри 2030

