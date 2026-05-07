МОК отхвърли идеята за летни спортове на Зимните олимпийски игри през 2030 година

Международният олимпийски комитет обяви, че няма да включва летни спортове в програмата на Зимните олимпийски игри 2030, които ще се проведат във Френските Алпи.

The IOC rules out adding year-round sports without snow or ice -- such as trail running, cyclocross and gravel cycling -- to the 2030 Winter Olympics but did not exclude the possibility at a later datehttps://t.co/q3HDBFuZIM pic.twitter.com/0NkxcKe3tq — AFP News Agency (@AFP) May 7, 2026

Решението идва след продължителен преглед на възможностите за разширяване на програмата с дисциплини, традиционно част от летните игри, с цел повишаване на интереса и участието. Сред обсъжданите варианти са били спортове като колоездене и крос-кънтри бягане.

Президентът на Международен олимпийски комитет Кърсти Ковънтри потвърди позицията на организацията:

"За 2030 година взехме решение никакви летни спортове.“

Тя допълни, че евентуални промени в тази насока могат да бъдат разгледани за следващи издания на игрите, като най-ранният възможен вариант е Зимните олимпийски игри 2034, които ще се проведат в Солт Лейк Сити.

Идеята за включване на летни дисциплини срещна сериозна съпротива от страна на федерациите по зимни спортове. Според тях подобна стъпка би размило идентичността на зимната олимпиада и би довело до преразпределение на финансовите ресурси.

Темата остава отворена за бъдещи дискусии, но на този етап МОК ясно заявява, че традиционният облик на Зимните олимпийски игри ще бъде запазен.