Йоханес Клаебо се завърна за нова победа от Световната купа по ски бягане

Йоханес Клаебо се завърна на пистата след сътресение на мозъка, за да спечели 10-километровия интервален старт класически стил от финалите на Световната купа по ски бягане в Лейкс Плесид (САЩ).

Норвежецът победи сънародниците си Андреас Фьорден Рий с 14.7 секунди и Матис Стенсхаген с 24.0 в снеговалежа в Лейк Плесид, което му осигури 112-а победа в кариерата.

Клаебо пропусна 50-километровото състезание в Осло миналия уикенд, след като получи сътресение на мозъка при падане по време на спринтовата надпревара в Драмен два дни по-рано, и след като вече спечели Големия кристален глобус, загуби лидерството в подреждането на дългите дистанции от съотборника си Харалд Амундсен.

Норвежецът, който грабна всичките шест златни медала на Олимпийските игри в Милано-Кортина миналия месец и вече има рекордните 11, се върна на върха преди заключителния масов старт на 20 км в неделя.