Йоханес Клаебо се завърна за нова победа от Световната купа по ски бягане

bnt avatar logo от БНТ
Норвежецът се завърна на пистата след сътресение на мозъка

Йоханес Хосфлот Клаебо
Снимка: БТА
Йоханес Клаебо се завърна на пистата след сътресение на мозъка, за да спечели 10-километровия интервален старт класически стил от финалите на Световната купа по ски бягане в Лейкс Плесид (САЩ).

Норвежецът победи сънародниците си Андреас Фьорден Рий с 14.7 секунди и Матис Стенсхаген с 24.0 в снеговалежа в Лейк Плесид, което му осигури 112-а победа в кариерата.

Клаебо пропусна 50-километровото състезание в Осло миналия уикенд, след като получи сътресение на мозъка при падане по време на спринтовата надпревара в Драмен два дни по-рано, и след като вече спечели Големия кристален глобус, загуби лидерството в подреждането на дългите дистанции от съотборника си Харалд Амундсен.

Норвежецът, който грабна всичките шест златни медала на Олимпийските игри в Милано-Кортина миналия месец и вече има рекордните 11, се върна на върха преди заключителния масов старт на 20 км в неделя.

Свързани статии:

Йоханес Клаебо ще участва във финала на Световната купа по ски бягане в САЩ
Йоханес Клаебо ще участва във финала на Световната купа по ски бягане в САЩ
Единадесеткратният олимпийски шампион по ски бягане се възстановява...
Чете се за: 01:05 мин.
Почина холивудската звезда Чък Норис
1
Почина холивудската звезда Чък Норис
НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
2
НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
След проверка: Разкриха незаконен дом за възрастни край Варна
3
След проверка: Разкриха незаконен дом за възрастни край Варна
Голяма част от сигналите за високи сметки за ток са неоснователни
4
Голяма част от сигналите за високи сметки за ток са неоснователни
В следващите дни ще се задръжи ветровито, облачно и с валежи на места
5
В следващите дни ще се задръжи ветровито, облачно и с валежи на места
Нетаняху: Иран е по-слаб от всякога
6
Нетаняху: Иран е по-слаб от всякога

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
3
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
4
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
5
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
6
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...

Още от: Зимни

Джеси Дигинс спечели Световната купа по ски-бягане за четвърти път
Джеси Дигинс спечели Световната купа по ски-бягане за четвърти път
Владимир Зографски премина квалификацията във Викерсунд Владимир Зографски премина квалификацията във Викерсунд
Чете се за: 01:10 мин.
Очаквайте Светослав Дяков, Никола Цолов и Владимир Зографски в "Арена спорт" Очаквайте Светослав Дяков, Никола Цолов и Владимир Зографски в "Арена спорт"
Чете се за: 00:32 мин.
Лилехамер е домакин на финалите за Световната купа - гледайте спускането за мъже в събота по БНТ 3 Лилехамер е домакин на финалите за Световната купа - гледайте спускането за мъже в събота по БНТ 3
Чете се за: 00:40 мин.
Марко Одермат на старт в супергиганския слалом в Лилехамер, зрелището по БНТ 3 е гарантирано Марко Одермат на старт в супергиганския слалом в Лилехамер, зрелището по БНТ 3 е гарантирано
Чете се за: 00:40 мин.
Българско участие във финалите на Световната купа: Винтерберг на живо по БНТ 3 Българско участие във финалите на Световната купа: Винтерберг на живо по БНТ 3
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Цените на горивата у нас продължават да се покачват
Цените на горивата у нас продължават да се покачват
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: САЩ разреши покупката на ирански петрол, мярката е временна Войната в Близкия изток: САЩ разреши покупката на ирански петрол, мярката е временна
Чете се за: 01:22 мин.
Близък изток
Войната в Украйна - преговори за мир между САЩ и Украйна Войната в Украйна - преговори за мир между САЩ и Украйна
Чете се за: 01:12 мин.
Европа
20–30% от хората по света имат проблеми със съня 20–30% от хората по света имат проблеми със съня
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Напрежение по оста САЩ - Куба: Готви ли се Хавана за потенциална...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Заради спрян ремонт: 10 години Пловдив е без концертна зала
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Репатрираха автомобил със стикер за инвалид в Благоевград, въпреки...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
