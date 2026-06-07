Конър Макдейвид влезе в елитна компания с пета награда „Тед Линдзи“

Звездата на Едмънтън Ойлърс Конър Макдейвид продължава да затвърждава мястото си сред най-великите хокеисти в историята на Националната хокейна лига. Канадецът спечели за пети път престижната награда "Тед Линдзи“, която се връчва ежегодно на най-изявения играч в НХЛ според гласовете на самите състезатели.

С това отличие Макдейвид се присъедини към легендата Уейн Грецки като едва вторият хокеист, печелил наградата пет пъти. Капитанът на Едмънтън вече триумфира с приза през сезоните 2016/17, 2017/18, 2020/21 и 2022/23.

„Тази награда означава много за мен, защото идва от играчите, срещу които се изправяш всяка вечер. Да получиш подобно признание от своите съперници е нещо специално“, заяви Макдейвид след церемонията.

През настоящия сезон 29-годишният нападател оглави класацията по точки в лигата със 138 (48 гола и 90 асистенции) в 82 срещи. Впечатляваща бе и серията му от 20 поредни мача с точки между декември и януари, в която натрупа 46 точки.

Макдейвид изпревари в анкетата двукратния носител на наградата Никита Кучеров от Тампа Бей Лайтнинг и младата звезда на Сан Хосе Шаркс Маклин Селебрини. Успехът му идва след още един силен сезон, в който помогна на Едмънтън да завърши на второ място в Тихоокеанската дивизия.