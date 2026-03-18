Йоханес Клаебо ще участва във финала на Световната купа по ски бягане в САЩ

Единадесеткратният олимпийски шампион по ски бягане Йоханес Клаебо, обяви, че ще участва във финалния етап на Световната купа, който ще се проведе от 20 до 22 март в Лейк Плесид, САЩ.
„Разбирам, че няма да бъда оптимално подготвен, предвид дългото пътуване и факта, че няма да мога веднага да се адаптирам към часовата зона. Но искам да участвам във финала на Световната купа. Имам добри спомени от Световната купа в САЩ, на която съм участвал в миналото, и искам да се състезавам там отново“, цитира Клаебо VG.no.
Участието на норвежеца във финала на Световната купа 2025/2026 в Лейк Плесид беше под въпрос след катастрофа по време на спринтовата надпревара в Драмен, Норвегия. В резултат на падането Клаебо получи леки наранявания на главата и леко сътресение на мозъка.