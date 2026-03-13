БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Парламентът задължи МС да внесе закон за ратифициране на...
Депутатите приеха на първо четене удължаването на...
Цена на агнешкото от 14-16 евро прогнозира председателят...
Йоханес Клаебо е със сътресение на мозъка

Норвежецът пострада на Световната купа в Драмен.

йоханес клаебо сътресение мозъка
Снимка: БТА
Лекарят на норвежкия национален отбор Ове Вераген обяви, че скиорът Йоханес Клаебо е получил сътресение на мозъка след падане по време на спринтовата надпревара на етапа от Световната купа по ски-бягане в Драмен.

Установено е, че има лека травма на главата, сътресение на мозъка. Това означава, че няма да може да се състезава в състезанието на 50 км в Холменколен в събота. Твърде рано е да се каже дали ще участва в последния етап в Лейк Плесид. Като цяло се чувства добре“, каза Вераген, цитиран от VG.

По средата на състезанието Клебо, неговият сънародник Арон Ристад и американецът Бен Огдън се сблъскаха и паднаха. 11-кратният олимпийски шампион удари силно тила си при падането. Той беше подпомогнат да излезе от трасето и не успя да завърши състезанието, след което бе откаран в болница.

29-годишният Клебо държи рекорда за най-много златни медали в историята на зимните олимпийски игри - 11. Той е и 15-кратен световен шампион, петкратен носител на Световната купа и петкратен победител в Тур дьо ски.

