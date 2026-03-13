Йоханес Клаебо е със сътресение на мозъка

Лекарят на норвежкия национален отбор Ове Вераген обяви, че скиорът Йоханес Клаебо е получил сътресение на мозъка след падане по време на спринтовата надпревара на етапа от Световната купа по ски-бягане в Драмен.

„Установено е, че има лека травма на главата, сътресение на мозъка. Това означава, че няма да може да се състезава в състезанието на 50 км в Холменколен в събота. Твърде рано е да се каже дали ще участва в последния етап в Лейк Плесид. Като цяло се чувства добре“, каза Вераген, цитиран от VG.

По средата на състезанието Клебо, неговият сънародник Арон Ристад и американецът Бен Огдън се сблъскаха и паднаха. 11-кратният олимпийски шампион удари силно тила си при падането. Той беше подпомогнат да излезе от трасето и не успя да завърши състезанието, след което бе откаран в болница.

29-годишният Клебо държи рекорда за най-много златни медали в историята на зимните олимпийски игри - 11. Той е и 15-кратен световен шампион, петкратен носител на Световната купа и петкратен победител в Тур дьо ски.