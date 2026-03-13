Премиерът Андрей Гюров: България изведе най-много хора от кризисния район в Близкия изток

Служебният министър-председател Андрей Гюров поздрави и награди днес екипа на Кризисния щаб на Министерството на външните работи за приключването на активната фаза по извеждането на българските граждани от района на Близкия изток и Иран. Той

каза, че България е страната, извела най-много хора от проблемния район.

По време на тази мащабна операция от 11 държави са евакуирани над 2600 българи. Проведени са над 15 000 телефонни разговора и обработени над 6500 имейла. Над 100 служители на министерството и задграничните представителства са работили на 24-часов режим през всичките 11 дни.

Премиерът разгледа и условията и начина на работа на Ситуационния център на министерството.