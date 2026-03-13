От БСП се противопоставят на участието на България в Съвета за мир на Тръмп

Участието ни в Борда за мир е в противоречие с принципите, на които се основава българската външна политика и международните отношения – зачитане на международното право и Устава на ООН. Това се посочва в позиция на Изпълнителното бюро на БСП.

В нея се казва, че това е стратегически и основополагащ въпрос, който трябва да бъде отнесен към следващо Народно събрание, което би имало тежестта и легитимността да се произнесе по него, и то във времена на динамични и непредвидими геополитически процеси.

Бордът за мир няма нищо общо с Резолюцията на Съвета за сигурност на ООН от ноември 2025 г., се посочва още в позицията. С нея ООН регламентира създаването на Съвет за мир – като орган, временна администрация на Газа – с мандат до 31 декември 2027 г.

„Бордът е инициатива извън всякаква легитимна международна правна рамка. Това не е орган, а вид организация. Властта е концентрирана в един човек, мандатът е за целия свят, не за Газа. Има неограничен времеви хоризонт за действие, а този един човек определя участниците, условията за работа, има право и на вето върху всички решения“, допълват от БСП.

Оттам отбелязват, че страните-членки на ЕС са реагирали предпазливо и с дълбоки резерви.

„На фона на ескалиращата война в Близкия изток още по-остро стои въпросът – България да се въздържи от участие в подобни неясни и като цели, и като принципи инициативи“, завършва позицията на формацията.

За присъединяването на България към Съвета за мир под патронажа на Съединените американски щати и президента Тръмп съобщи министър-председателят в оставка Росен Желязков на 22 януари.