Тръмп и други световни лидери пристигнаха за първото заседание на Съвета за мир

България изпрати представител на външното ни министерство
САЩ ще предоставят 10 милиарда долара на новоучредения “Съвет за мир“, чието първо заседание се проведе днес във Вашингтон. Включиха се пратеници от над 40 страни. България е представена на министерско равнище - от делегация начело с Иван Найденов, постоянен секретар в Министерството на външните работи.
Доналд Тръмп председателства първото заседание на неговия „Съвет за мир“ - инициатива, която получи похвали от съюзниците на американския президент, но и критики, че ще подкопае ролята на ООН.
"Имаме мир в Близкия изток, но Газа е много комплексен въпрос. Няма нищо по-важно и по-скъпо от мира", каза Тръмп.
Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Съветът показва как може да се построи по-добро бъдеще, като се започне от тази зала, и искам да заявя, че Съединените щати ще предоставят 10 милиарда долара на Съвета за мир. Заедно можем да изпълним мечтата за трайна хармония в регион, изтощен от столетия от война, страдащ от 2000 години. Можем да отворим очите на света и да покажем как неразрешим проблем може да се реши. Толкова много конфликти може да се решат“.
Ще работим много тясно с ООН, организацията има огромен потенциал, увери Тръмп и отново заплаши Хамас със суров отговор, ако групировката не се разоръжи.
Джей Ди Ванс, вицепрезидент на САЩ: „Този Съвет представлява признание, че президентът Тръмп и екипът му са отдадени на дипломация, която работи. Чудесно е, че лидерите инвестират в бъдещото и в мира. Важно е, че американците разбраха защо сме тук. Причината да сме тук е, че подкрепяме мира и това създава невероятен просперитет за амерканците“.
Съветът е за траен мир в Близкия изток.
Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: „Няма план "Б" за Газа. План "Б" е връщане към войната“.
На срещата бяха обсъдени възстановяването на Газа, усилията за хуманитарна помощ и разполагането на стабилизиращи сили. Речи произнесоха и върховният представител за Газа Николай Младенов и бившият британски премиер Тони Блеър. Срещата беше съпроводена от антиизраелски протести край Института за мир във Вашингтон.