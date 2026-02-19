БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тръмп и други световни лидери пристигнаха за първото заседание на Съвета за мир

Емилия Запартова
Чете се за: 02:45 мин.
По света
България изпрати представител на външното ни министерство

Тръмп и други световни лидери пристигнаха за първото заседание на Съвета за мир
Снимка: АП/БТА
САЩ ще предоставят 10 милиарда долара на новоучредения “Съвет за мир“, чието първо заседание се проведе днес във Вашингтон. Включиха се пратеници от над 40 страни. България е представена на министерско равнище - от делегация начело с Иван Найденов, постоянен секретар в Министерството на външните работи.

Доналд Тръмп председателства първото заседание на неговия „Съвет за мир“ - инициатива, която получи похвали от съюзниците на американския президент, но и критики, че ще подкопае ролята на ООН.

"Имаме мир в Близкия изток, но Газа е много комплексен въпрос. Няма нищо по-важно и по-скъпо от мира", каза Тръмп.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Съветът показва как може да се построи по-добро бъдеще, като се започне от тази зала, и искам да заявя, че Съединените щати ще предоставят 10 милиарда долара на Съвета за мир. Заедно можем да изпълним мечтата за трайна хармония в регион, изтощен от столетия от война, страдащ от 2000 години. Можем да отворим очите на света и да покажем как неразрешим проблем може да се реши. Толкова много конфликти може да се решат“.

Ще работим много тясно с ООН, организацията има огромен потенциал, увери Тръмп и отново заплаши Хамас със суров отговор, ако групировката не се разоръжи.

Джей Ди Ванс, вицепрезидент на САЩ: „Този Съвет представлява признание, че президентът Тръмп и екипът му са отдадени на дипломация, която работи. Чудесно е, че лидерите инвестират в бъдещото и в мира. Важно е, че американците разбраха защо сме тук. Причината да сме тук е, че подкрепяме мира и това създава невероятен просперитет за амерканците“.

Съветът е за траен мир в Близкия изток.

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: „Няма план "Б" за Газа. План "Б" е връщане към войната“.

На срещата бяха обсъдени възстановяването на Газа, усилията за хуманитарна помощ и разполагането на стабилизиращи сили. Речи произнесоха и върховният представител за Газа Николай Младенов и бившият британски премиер Тони Блеър. Срещата беше съпроводена от антиизраелски протести край Института за мир във Вашингтон.

