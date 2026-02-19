Кръвта вода не става. През 2002 година Даниела Чекарели става Олимпийска шампионка в суперджито на игрите в Солт Лейк Сити и развява гордо италианския флаг. През 2026 дъщеря ѝ Лара Колтури все още няма Олимпийски медал, но определено вече е със статут на една от най-постоянните скиорки в техничните дисциплини в Белия Керван. И звезда на Албания, точно така.

Преди три години Лара взима трудното решение да се състезава за албанците, а не за родината си, след като майка ѝ заминава за Балканската страна, за да стане технически директор на националния отбор по алпийски ски. В Италия веднага обвиняват Култури, че избира лесния начин да пробие, като заобиколи сериозната конкуренция на Апенините. Но съобщението в профила на младата, в момента, 19-годишна скиорка, че е момиче на скорост, бързо получава потвърждение чрез резултатите й. През 2023-та става световна шампионка в Суперджито. В световната купа вече има седем подиума, включително четири през настоящия сезон. Първата победа изглежда въпрос на време. Във вчерашния слалом, Лара остана 10-та.

„Като се замислих какви резултати имам в дисциплината, всъщност очаквах да се представя по-добре, но съм горда от себе си, защото вложих цялата си енергия. Не спестих нищичко, така че не бива да съжалявам“, каза Колтури.

Логично, Култури се превръща в сензация в Албания. Страна, която никога не е печелила злато на Зимни олимпийски игри. Затова разказва и албанска журналистка.

„Не бих казала, че е най-голямата, а че е изгряващата ни звезда. Това, което тя прави за албанския зимен спорт, не се е отдавало на никого другиго. Благодарение на нея все повече албанци разбират за алпийските ски. В Албания живеят около 3 милиона души. Ние обичаме снега и планината, но нямаме ски-курорти. Така че да бъдеш в топ 10 или топ 5, да изпреварваш състезатели от Австрия и Швейцария, държави с такива традиции в зимните спортове, е истинска лудост. Затова е чест да бъда тук, за да отразявам нейната история“, каза журналистката Алесия Бурнази.

„Аз съм албанка, но баба ми е българка. Тя е от Добрич. Много ми харесва България и съм много щастлива, че съм тук“, добави Бурнази.

Казах ви, кръвта вода не става.