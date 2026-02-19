Станимир Беломъжев: Троян цял живот чака този медал

Световният шампион по ски ориентиране Станимир Беломъжев беше гост в предаването „Днес на Игрите“ по БНТ. Роденият в Троян спортист коментира представянето на българските състезатели в Милано/Кортина, което определи като отлично.

„Опитвам се да следя цялата Олимпиада, като цяло онлайн и през телефона. Имам приоритет към биатлона и ски бягането. Опитам се да се интересувам и от другите спортове“, каза Беломъжев.

Той сподели мнението си за представянето на Лора Христова и Тервел Замфиров, които приключиха участието си в Игрите с медал.

„Каквото и да кажа ще бъде малко. Огромни успехи и на двамата. Тервел, може би, е леко разочарован, надявал се е на злато, предполагам. Всеки един, отивайки там, се надява на злато. Има страхотно светло бъдеще пред него. Натрупа важен опит, който ще му е важен“, каза Беломъжев.

„Троян цял живот чака този медал. Има млади кадри, които се надявам се, че ще заменят тези именити състезатели. Много сме горди като троянци. Благодаря на кметицата и на общинския съвет за оказаната подкрепа“, добави Беломъжев.

„Опитах се да проследя част от състезанията в ски алпинизма, много интересен спорт, за жалост програмата е доста съкратена и не можем да видим целия спектър от дистанции. Изключително тежък физически спорт. Ориентирането - международната федерация е изпълнила всякакви ангажиментите да попадне в олимпийска програма. Всички стъпки са минати и се надявам да дойде моментът, в който това ще стане олимпийски спорт“, завърши спортистът.

Подробности вижте във видеото!