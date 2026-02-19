Родословно дърво на Васил Левски подготвиха ученици в Русе

Изготвяне на родословно дърво на Левски и състезание по скок на дължина. Това са само част от инициативите, в които се включиха възпитаниците на Русенската професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване. Те посветиха настоящата седмица на годишнината от смъртта на Апостола.

За осмокласника Велизар Ангелов образът на Апостола е много повече от пример за подражание.

Велизар Ангелов, ученик от 8. клас: „Левски е доказателство, че не трябва да чакаме някой друг да ни спаси, а сами да изградим съдбата си. Времето е в нас и ние сме във времето. Това означава, че ние не сме страничен герой в живота си. Всичко, което правим, може да промени следващия ден, тъй че трябва да сме много внимателни.“

Десислава Тодорова, ученичка от 8. клас: „Левски е важен, защото ни учи на чест, на куража да казваме истината и силата да подадем ръка на слабия. „Чиста и свята република“, защото визията му е за държава, в която всички са равни.

За учениците в гимназията примерът на Левски е ключов при изграждането на ценности.

Стефка Йорданова, учител по български език и литература: „Ролята на училището е да бъде връзката между историята и настоящето. Ние учим учениците не само на дати и терминология, а на факти и как да откриват в себе си Апостола, за да могат да бъдат честни, достойни и да работят в екип. Най-важният урок е за личната отговорност, тъй като свободата е право на всеки човек, но и дълг, за да могат те да бъдат честни и достойни и да правят всичко с мисъл за бъдещето.“

В Професионалната гимназия по речно корабостроене и корабоплаване засвидетелстваха почитта си към Васил Левски с поредица от инициативи.

Кремена Иванова, учител по история и български език и литература: „Учениците от 8. и 12. клас се включиха в различни дейности. От 10. клас направиха родословно дърво на Левски. Също така темата влезе в часовете по математика, като чрез координатна система един от екипите изработи портрет на Левски, а по физическо покриваха нормативи по скок дължина.“

Честването на 153-ата годишнина от смъртта на Апостола на свободата припомни не само неговата роля в българската история, но и значението на борбата за национална независимост.

