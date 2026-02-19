БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Възпоменателна церемония по повод 153 години от гибелта...
Чете се за: 01:45 мин.
Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа?
Чете се за: 04:25 мин.
ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
Чете се за: 01:00 мин.
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в...
Чете се за: 01:15 мин.
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Родословно дърво на Васил Левски подготвиха ученици в Русе

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Изготвяне на родословно дърво на Левски и състезание по скок на дължина. Това са само част от инициативите, в които се включиха възпитаниците на Русенската професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване. Те посветиха настоящата седмица на годишнината от смъртта на Апостола.

За осмокласника Велизар Ангелов образът на Апостола е много повече от пример за подражание.

Велизар Ангелов, ученик от 8. клас: „Левски е доказателство, че не трябва да чакаме някой друг да ни спаси, а сами да изградим съдбата си. Времето е в нас и ние сме във времето. Това означава, че ние не сме страничен герой в живота си. Всичко, което правим, може да промени следващия ден, тъй че трябва да сме много внимателни.“

Десислава Тодорова, ученичка от 8. клас: „Левски е важен, защото ни учи на чест, на куража да казваме истината и силата да подадем ръка на слабия. „Чиста и свята република“, защото визията му е за държава, в която всички са равни.

За учениците в гимназията примерът на Левски е ключов при изграждането на ценности.

Стефка Йорданова, учител по български език и литература: „Ролята на училището е да бъде връзката между историята и настоящето. Ние учим учениците не само на дати и терминология, а на факти и как да откриват в себе си Апостола, за да могат да бъдат честни, достойни и да работят в екип. Най-важният урок е за личната отговорност, тъй като свободата е право на всеки човек, но и дълг, за да могат те да бъдат честни и достойни и да правят всичко с мисъл за бъдещето.“

В Професионалната гимназия по речно корабостроене и корабоплаване засвидетелстваха почитта си към Васил Левски с поредица от инициативи.

Кремена Иванова, учител по история и български език и литература: „Учениците от 8. и 12. клас се включиха в различни дейности. От 10. клас направиха родословно дърво на Левски. Също така темата влезе в часовете по математика, като чрез координатна система един от екипите изработи портрет на Левски, а по физическо покриваха нормативи по скок дължина.“

Честването на 153-ата годишнина от смъртта на Апостола на свободата припомни не само неговата роля в българската история, но и значението на борбата за национална независимост.

По темата работи: Николай Узунов

#Русе #родословно дърво #Васил Левски #ученици

Последвайте ни

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
3
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...
Остава ограничен достъпът до хижа "Петрохан"
4
Остава ограничен достъпът до хижа "Петрохан"
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал
5
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето,...
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което съм бил и аз
6
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
5
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
6
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...

Още от: Регионални

"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарския кораб край Созопол?
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарския кораб край Созопол?
Въздушна линейка транспортира мъж и жена от Сливен до Пловдив Въздушна линейка транспортира мъж и жена от Сливен до Пловдив
Чете се за: 00:52 мин.
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал
7875
Чете се за: 01:15 мин.
Сигнал за пожар в столичен хотел Сигнал за пожар в столичен хотел
Чете се за: 00:27 мин.
Продължава издирванетп на тримата рибари край Созопол Продължава издирванетп на тримата рибари край Созопол
Чете се за: 00:55 мин.
Плажната ивица от Крапец до Езерец е замърсена с нефтопродукти Плажната ивица от Крапец до Езерец е замърсена с нефтопродукти
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Възпоменателна церемония по повод 153 години от гибелта на Васил Левски в София
Възпоменателна церемония по повод 153 години от гибелта на Васил...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Андрей Гюров: Поемаме отговорност да подготвим и проведем честни избори Андрей Гюров: Поемаме отговорност да подготвим и проведем честни избори
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа? Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа?
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Мюсюлманите по света посрещнаха свещения месец Рамазан (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
По света
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Илияна Йотова: Ще бъда коректив на служебното правителство
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Принц зад решетките: Братът на крал Чарлз III беше арестуван заради...
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ