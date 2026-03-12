Заради ремонт: За 5 часа спират движението по "Дунав мост" при Русе

За 5 часа днес ще бъде спряно движението на всички автомобили по Дунав мост при Русе. Причината – авариен ремонт на пътната настилка.



Ремонтните дейности ще се извършват от 10 до 15 часа, посочват от АПИ. Те са предвидени в платното на съоръжението, което все още не е преминало основен ремонт.

В периода на ограничение за водачите са предвидебни алтернативни маршрути. В момента основният ремонт на моста се изпълнява на етапи, като строителните работи са съсредоточени в 320-метров участък в платното в посока България.