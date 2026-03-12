БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Изкуство в търсене на истината - нова арт инсталация показва Тръмп и Епстийн

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Нова арт инсталация във Вашингтон привлича общественото внимание отново върху случая "Епстийн".

Инсталацията изобразява американския президент Доналд Тръмп и покойния финансист Джефри Епстийн в емблематичната сцена от филма "Титаник" с Джак и Роуз. Тя е озаглавена "Кралят на света" и е придружена от поредица големи плакати със снимки на Тръмп и Епстийн.

Табелка, поставена до статуята, казва, че тя почита приятелството им "изградено на луксозни пътувания, партита и тайни скици на голи модели." Авторът на инсталацията е неизвестен.

Междувременно, Тръмп реши да посети точно Кентъки, щатът избрал конгресмена Томас Маси, който поведе битката за отваряне на досиетата "Епстийн".

# Джефри Епстийн #Доналд Тръмп #САЩ #арт инсталация

