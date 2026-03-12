Изкуство в търсене на истината - нова арт инсталация показва Тръмп и Епстийн

Нова арт инсталация във Вашингтон привлича общественото внимание отново върху случая "Епстийн".



Инсталацията изобразява американския президент Доналд Тръмп и покойния финансист Джефри Епстийн в емблематичната сцена от филма "Титаник" с Джак и Роуз. Тя е озаглавена "Кралят на света" и е придружена от поредица големи плакати със снимки на Тръмп и Епстийн.

Табелка, поставена до статуята, казва, че тя почита приятелството им "изградено на луксозни пътувания, партита и тайни скици на голи модели." Авторът на инсталацията е неизвестен.

Междувременно, Тръмп реши да посети точно Кентъки, щатът избрал конгресмена Томас Маси, който поведе битката за отваряне на досиетата "Епстийн".