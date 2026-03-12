Иран предупреди за цени от 200 долара за барел петрол

Цената на барел суров петрол сорт "Брент" отново премина 100 долара рано тази сутрин. Военното командване на Иран предупреди света да се готви за цени на петрола от 200 долара за барел.

Ислямската република нанесе удари по поне два танкера в ключовия за доставките Ормузки проток. Няколко други кораба също бяха ударени.

Според източници на Ройтерс, Иран е успял да разположи около дузина мини в тесния воден път. Това ще усложни отварянето на протока, през който обикновено минава една пета от световните доставки на петрол.

Спирането на износа на петрол и втечнен природен газ от страните от Персийския залив през последните 12 дни доведе до повишаване на цените. Това наложи безпрецедентно освобождаване на 400 милиона барела резерви от Международната агенция по енергетика вчера. САЩ също ще освободят 172 милиона барела от стратегическия си петролен резерв в опит да намалят цените.