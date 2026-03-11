Чайки в атака: Как варненци съжителстват с птиците, които крадат храна и дори нападат?

Чайките създават доста неприятности във Варна - крадат храна, често направо от ръцете на хората. Според специалистите популацията на чайките се увеличава, но няма хуманен начин тя да се регулира. Как варненци съжителстват под открито небе с морските птици?

Във Варна мястото, където могат да се видят най-много чайки по всяко време на деня, е площад "Независимост". Там са разположени много заведения за бързо хранене и има непрестанен поток от хора с вкусно ухаеща храна в ръцете. Оказва се, че и чайките не могат да устоят на аромата на пици и дюнери. Затова и често грабват закуските на преминаващите хора.

Илия Илиев: "Като ученик си бях взел тук един дюнер, ми го откраднаха. То, взеха ми го от ръката ми направо. Ядосах се, защото бях тук на общежитие, ученик и последните си пари бях ги дал за дюнер и ми го взеха."

Иванка Цвяткова: "Просто си закусвах с баничка и тя реши, че, говорих с приятелка до мен, и тя реши, спусна се много бързо и ми грабна баничката. - Не успяхте да я видите? - Не, книжката остана в ръката ми."

Един от вечните спорове по морския бряг е каква е разликата между чайка и гларус.

Стефка Благоева: "Чайките са по-дребни, белички са. Гларусите са с шарени крила." Мариана Георгиева: "Аз ги виждам едни и същи. Не знам каква е разликата между тях." Цветан Гърлов: "По принцип има нашествие на гларуси, не са чайки, те са гларуси по-точно. Има нашествие, тук на центъра специално, но вече в кварталите са по-малко като цяло." Иванка Цвяткова: "Морски град няма как без чайки и гларуси. Нали затова сме на морето."

Според специалистите в България има около 10 вида чайки.

инж. Георги Тодоров, зооинженер в Зоопарк - Варна: "И гларусът, всъщност, това е жълтокраката чайка и е един от тези видове. Името гларус е дадено от нас, българите. Никъде в научните среди няма такова име, не съществува, само между нас. Това си е една от най-едрите чайки в нашия район и по това се различава от другите видове чайки."

Чайките са там, където има храна, няма значение каква. Точно в 11.00 ч. в зоопарка във Варна настава голямо оживление. Животните безпогрешно разпознават точно този час, защото очакват своя обяд. Сред тях са пеликаните, и не само.

инж. Георги Тодоров, зооинженер в Зоопарк - Варна: "В небето над нас е пълно с гларуси, които се намесват в храненето. Част от местните двойки, които са постоянно в зоопарка, които си стоят кацнали и чакат дажбите си, докато другите, приходящите са горе в небето. Гларусите специално крадат яйцата на патиците, които са по езерата, не можем за съжаление да опазим нито едно яйце. Стоят и чакат близо до патиците, като снесат, те отиват и грабват яйцето, и изчезват."

Според зооинженера Георги Тодоров популацията на чайките се увеличава и няма хуманен начин да се контролира.

инж. Георги Тодоров, зооинженер в Зоопарк - Варна: "Трябва да свикваме и да продължаваме да живеем с тях, защото и ние сме причината те да са толкова много тук, в града. Осигуряваме им достатъчно храна по лесния начин, места за гнездене, в ниските блокчета, ей тук в “Чайка” са идеално място за гнездене за тях и така популацията се увеличава. Една от причините затова е, че те нямат естествен враг тук, в града. И повечето от младите птици, новоизлюпени оцеляват. Единственият им враг са колите. Както всички сте виждали неприятни гледки от ударени животни по пътищата. Ние, хората, едно, че ги храним от терасите по мои наблюдения, друго - оставя се храната до контейнерите и така че храна ще има винаги, което ще ги държи тук, при нас."

И Георги Тодоров ни разказа лична история за чайка, откраднала храна му.

"В казармата помня бях, излязох отпуск един ден и естествено след войнишката храна, реших да си опека една наденичка на терасата, докато вляза вътре и изляза, тя вече беше изчезнала."

Гларусът може да бъде и домашен любимец. Според Георги Тодоров, ако искаме да опитомим чайка, трябва да я отгледаме от малка. Но не трябва да се забравя, че те са своенравни птици.