БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
Чете се за: 01:00 мин.
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в...
Чете се за: 01:15 мин.
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мюсюлманите по света посрещнаха свещения месец Рамазан (СНИМКИ)

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Запази

Акция срещу високите цени на храните в Турция

Мюсюлманите по света посрещнаха свещения месец Рамазан (СНИМКИ)
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Мюсюлманите по света посрещнаха свещения месец Рамазан, през който вярващите се въздържат от храна и напитки от изгрев до залез слънце и се посвещават на молитва, размисъл и изучаване на Корана.

Снимки: АП/БТА

В Турция за Рамазан започна акция срещу високите цени на храните. Забранен е износът на пилешко, в супермаркетите в страната има проверки на инспектори за неправомерно завишаване на цените.

Нарастващата инфлация в Турция оскъпява с около 35 процента на годишна база традиционните храни за Рамазан, задълбочавайки кризата с издръжката на живота. Официалната годишна инфлация през януари беше над 30 процента, а пазарният скептицизъм остава висок.

#свещен месец #рамазан #мюсюлмани

Последвайте ни

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
3
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...
Случаят "Петрохан": Полицията и прокуратурата изнесоха още данни
4
Случаят "Петрохан": Полицията и прокуратурата изнесоха...
Остава ограничен достъпът до хижа "Петрохан"
5
Остава ограничен достъпът до хижа "Петрохан"
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което съм бил и аз
6
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
5
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
6
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...

Още от: Галерия

15 години на "Даунинг стрийт" 10 – премиерите се сменят, но котаракът Лари остава (ГАЛЕРИЯ)
15 години на "Даунинг стрийт" 10 – премиерите се сменят, но котаракът Лари остава (ГАЛЕРИЯ)
Кризата с горивата се задълбочава в Куба, как се справят кубинците? (СНИМКИ) Кризата с горивата се задълбочава в Куба, как се справят кубинците? (СНИМКИ)
Чете се за: 03:20 мин.
Всичко е любов: София е в празнично настроение за 14 февруари (СНИМКИ) Всичко е любов: София е в празнично настроение за 14 февруари (СНИМКИ)
Чете се за: 00:25 мин.
Не всичко, което блести, е злато: Маските за наградите БАФТА се изработват от ...фосфорен бронз (СНИМКИ) Не всичко, което блести, е злато: Маските за наградите БАФТА се изработват от ...фосфорен бронз (СНИМКИ)
Чете се за: 02:50 мин.
Оцветен стъклен ритон - акцент в изложбата "Българска археология '2025" (СНИМКИ) Оцветен стъклен ритон - акцент в изложбата "Българска археология '2025" (СНИМКИ)
Чете се за: 01:27 мин.
Реставрират Възрожденската баня в къщата на д-р Стоян Чомаков в Пловдив (СНИМКИ) Реставрират Възрожденската баня в къщата на д-р Стоян Чомаков в Пловдив (СНИМКИ)
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Андрей Гюров: Поемаме отговорност да подготвим и проведем честни избори Андрей Гюров: Поемаме отговорност да подготвим и проведем честни избори
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Мюсюлманите по света посрещнаха свещения месец Рамазан (СНИМКИ) Мюсюлманите по света посрещнаха свещения месец Рамазан (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Крал Чарлз III за ареста на брат му Андрю: Законите трябва да бъдат...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Илияна Йотова: Ще бъда коректив на служебното правителство
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Доживотна присъда за бившия президент на Южна Корея
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Белият дом пред избор: Война или дипломация с Иран
Чете се за: 03:47 мин.
Близък изток
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ