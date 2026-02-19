Валентина Димитрова: Плановете са да продължавам да се състезавам, но това зависи и от самия състав на треньорския щаб на нашия отбор

Валентина Димитрова заяви, че има вероятност да не продължи кариерата си в биатлона. Това заяви самата тя при прибирането си в България от Игрите в Милано/Кортина, където 22-годишната ни състезателка направи своя олимпийски дебют.

На въпрос ако се запази същият щаб на националния отбор, може ли тя да се откаже от биатлона, Димитрова отговори:

"Има мисли за отказване, но има време дотогава да помисля."

Тя коментира подготовката на отбора и работата с треньорския щаб.

"Лично за мен подготовката не върви добре. Не искам да казвам нищо лошо за треньорите, но може би програмата при някои работи, при други - не. При мен явно не работи тази програма, но гледаме напред", заяви биатлонистката.

"Плановете засега са да продължавам да се състезавам, но това зависи и от самия състав на треньорския щаб на нашия отбор и как ще се развият нещата за следващия сезон", добави тя.

Относно представянето на съотборничките й Лора Христова и Милена Тодорова - бронз за Христова в индивидуалното и четвърто място за Тодорова в спринта, биатлонистката ни каза:

"Очаквано класиране за двете момичета, много се радвам за тях, че на най-важните стартове показаха най-доброто. Пожелавам им успех в масовия старт".

По отношение на щафетата вчера и 12-то ни място след силното начало на Лора Христова, Димитрова заяви:

"Малко напрежение се появи върху Мария, която завъртя два рунда. Това е биатлонът, гледаме само напред и за положителните емоции. Да, може би, но ние не ги приемаме чак така тези провали, това е било денят."

Димитрова завърши 73-а в индивидуалния старт на 15 км при дебюта си на олимпийски игри.