Валентина Димитрова: Плановете са да продължавам да се състезавам, но това зависи и от самия състав на треньорския щаб на нашия отбор

Димитрова завърши 73-а в индивидуалния старт на 15 км при дебюта си на олимпийски игри.

валентина димитрова остане същият щаб националния отбор замисля дали продължа биатлона
Слушай новината

Валентина Димитрова заяви, че има вероятност да не продължи кариерата си в биатлона. Това заяви самата тя при прибирането си в България от Игрите в Милано/Кортина, където 22-годишната ни състезателка направи своя олимпийски дебют.

На въпрос ако се запази същият щаб на националния отбор, може ли тя да се откаже от биатлона, Димитрова отговори:

"Има мисли за отказване, но има време дотогава да помисля."

Тя коментира подготовката на отбора и работата с треньорския щаб.

"Лично за мен подготовката не върви добре. Не искам да казвам нищо лошо за треньорите, но може би програмата при някои работи, при други - не. При мен явно не работи тази програма, но гледаме напред", заяви биатлонистката.

"Плановете засега са да продължавам да се състезавам, но това зависи и от самия състав на треньорския щаб на нашия отбор и как ще се развият нещата за следващия сезон", добави тя.

Относно представянето на съотборничките й Лора Христова и Милена Тодорова - бронз за Христова в индивидуалното и четвърто място за Тодорова в спринта, биатлонистката ни каза:

"Очаквано класиране за двете момичета, много се радвам за тях, че на най-важните стартове показаха най-доброто. Пожелавам им успех в масовия старт".

По отношение на щафетата вчера и 12-то ни място след силното начало на Лора Христова, Димитрова заяви:

"Малко напрежение се появи върху Мария, която завъртя два рунда. Това е биатлонът, гледаме само напред и за положителните емоции. Да, може би, но ние не ги приемаме чак така тези провали, това е било денят."

Димитрова завърши 73-а в индивидуалния старт на 15 км при дебюта си на олимпийски игри.

