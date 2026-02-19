Памет за Апостола - 153 години от гибелта на Васил Левски

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски. Поклонения има през целия ден. В София се организира възпоменателна церемония от 18 часа. И в момента много хора отдават почит на паметника на Апостола на свободата.

По традиция хората днес оставят цветена паметника на Апостола в столицата и по традиция краят на опашката не се вижда.

"Борил се е за свободата, защото е много смел", разказа Краси.

"За първи път идва той тука, защото досега беше много малък. Много е важно, това е нашият символ за човечност, за добродетели, за всичко, което би трябвало да бъде ценно в наше време.", обясни Снежана.

Вижте повече в прякото включване на Мая Димитрова.

#153 години от гибелта на Апостола #Васил Левски

