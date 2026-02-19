Памет за Апостола - 153 години от гибелта на Васил Левски

Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски. Поклонения има през целия ден. В София се организира възпоменателна церемония от 18 часа. И в момента много хора отдават почит на паметника на Апостола на свободата.

По традиция хората днес оставят цветена паметника на Апостола в столицата и по традиция краят на опашката не се вижда.

"Борил се е за свободата, защото е много смел", разказа Краси.



"За първи път идва той тука, защото досега беше много малък. Много е важно, това е нашият символ за човечност, за добродетели, за всичко, което би трябвало да бъде ценно в наше време.", обясни Снежана.





Вижте повече в прякото включване на Мая Димитрова.