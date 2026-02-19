Росен Желязков предаде властта на Андрей Гюров

По-рано кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното събрание
След клетвата на членовете на служебния кабинет „Гюров“ в парламента започва и официална церемония по предаване и приемане на властта в Гранитната зала на Министерския съвет.
Досегашният премиер Росен Желязков предаде властта на служебния министър-председател Андрей Гюров и му пожела успех.
"Настоящият момент не е просто изпълнен с тържествена церемониалност. Настоящият момент не е предаване на политическо наследство дори по опис. Настоящият момент е моментът, в който се предава и се поема отговорност. Отговорност за изпълнение на задачите така, както ги формулирахте преди броени минути пред Народното събрание. Отговорност за задачите, които вчера бяха споменати от държавния глава. В живота на политика, на управленеца, има две важни дати. Първата дата е тогава, когато поема кормилото на управлението, на която дата има ангажименти, обещания, очаквания и малка доза илюзии. И моментът, в който пуска кормилото на управлението, в който момент има равносметка, в който има много научени истини. Историята, не помни тези, които са имали гръмки титли и гръмки постове, но винаги помни тези, които са взимали решения тогава, когато е трябвало да бъдат взети", каза Росен Желязков.
Той се обърна към колегите си и изрази благодарност за взетите трудни решения, които са били правилни за страната, както и към екипите и служителите на Министерския съвет, които се трудят за благото на държавата. Той подчерта, че председателят и колегите му са разумни и способни да оценят постигнатото, да довършат незавършеното и да коригират установените грешки.
Отбеляза, че предаването на щафетата е важно за осигуряване на преемственост в изпълнителната власт, която служи както за изчистване на миналото, така и за осветяване на пътя напред, и пожела успех на екипа.
"Наистина повратен момент. Нека да си спомним защо сме всички тук. А то е, защото нашето общество все още има демократичен инстинкт, който води до съхранение. Демокрацията понякога е шумна, тя е болезнена, но и показва, че гражданите могат да упражнят своето решение чрез гласа, който имат, и да доведат до смяна на властта, която не води до разрушения и проблеми в държавата. И аз тук смело мога да кажа, че нашето служебно правителство няма да работи с реваншизъм, а ще работи с правила. Нашата работа не е да съдим, а да постигнем няколко важни цели. За мен това, което е най-важно в момента, е да се възвърне доверието у хората. Какво значи това? Това значи прозрачност за всички взети решения, отчетност за всяка изразходена стотинка и евро. Това значи също, че ние ще търсим национално единство не на мнения, а на правила. За да постигнем това, трябва да имаме честни избори.
Не на последно място – икономическа стабилност. Хората излязоха на улиците и протестираха заради предложения бюджет. Те искат да виждат сигурност за своите семейства, възможности за децата си и честна конкуренция за бизнеса. Това са нашите задачи и ние се захващаме веднага", заяви служебният премиер Андрей Гюров.