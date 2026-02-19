Росен Желязков предаде властта на Андрей Гюров

След клетвата на членовете на служебния кабинет „Гюров“ в парламента започва и официална церемония по предаване и приемане на властта в Гранитната зала на Министерския съвет.

Досегашният премиер Росен Желязков предаде властта на служебния министър-председател Андрей Гюров и му пожела успех.

"Настоящият момент не е просто изпълнен с тържествена церемониалност. Настоящият момент не е предаване на политическо наследство дори по опис. Настоящият момент е моментът, в който се предава и се поема отговорност. Отговорност за изпълнение на задачите така, както ги формулирахте преди броени минути пред Народното събрание. Отговорност за задачите, които вчера бяха споменати от държавния глава. В живота на политика, на управленеца, има две важни дати. Първата дата е тогава, когато поема кормилото на управлението, на която дата има ангажименти, обещания, очаквания и малка доза илюзии. И моментът, в който пуска кормилото на управлението, в който момент има равносметка, в който има много научени истини. Историята, не помни тези, които са имали гръмки титли и гръмки постове, но винаги помни тези, които са взимали решения тогава, когато е трябвало да бъдат взети", каза Росен Желязков.

Той се обърна към колегите си и изрази благодарност за взетите трудни решения, които са били правилни за страната, както и към екипите и служителите на Министерския съвет, които се трудят за благото на държавата. Той подчерта, че председателят и колегите му са разумни и способни да оценят постигнатото, да довършат незавършеното и да коригират установените грешки.

Отбеляза, че предаването на щафетата е важно за осигуряване на преемственост в изпълнителната власт, която служи както за изчистване на миналото, така и за осветяване на пътя напред, и пожела успех на екипа.