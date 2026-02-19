БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното събрание
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Росен Желязков предаде властта на Андрей Гюров

По-рано кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното събрание

Росен Желязков предаде властта на Андрей Гюров
След клетвата на членовете на служебния кабинет „Гюров“ в парламента започва и официална церемония по предаване и приемане на властта в Гранитната зала на Министерския съвет.

Досегашният премиер Росен Желязков предаде властта на служебния министър-председател Андрей Гюров и му пожела успех.

"Настоящият момент не е просто изпълнен с тържествена церемониалност. Настоящият момент не е предаване на политическо наследство дори по опис. Настоящият момент е моментът, в който се предава и се поема отговорност. Отговорност за изпълнение на задачите така, както ги формулирахте преди броени минути пред Народното събрание. Отговорност за задачите, които вчера бяха споменати от държавния глава. В живота на политика, на управленеца, има две важни дати. Първата дата е тогава, когато поема кормилото на управлението, на която дата има ангажименти, обещания, очаквания и малка доза илюзии. И моментът, в който пуска кормилото на управлението, в който момент има равносметка, в който има много научени истини. Историята, не помни тези, които са имали гръмки титли и гръмки постове, но винаги помни тези, които са взимали решения тогава, когато е трябвало да бъдат взети", каза Росен Желязков.

Той се обърна към колегите си и изрази благодарност за взетите трудни решения, които са били правилни за страната, както и към екипите и служителите на Министерския съвет, които се трудят за благото на държавата. Той подчерта, че председателят и колегите му са разумни и способни да оценят постигнатото, да довършат незавършеното и да коригират установените грешки.

Отбеляза, че предаването на щафетата е важно за осигуряване на преемственост в изпълнителната власт, която служи както за изчистване на миналото, така и за осветяване на пътя напред, и пожела успех на екипа.

"Наистина повратен момент. Нека да си спомним защо сме всички тук. А то е, защото нашето общество все още има демократичен инстинкт, който води до съхранение. Демокрацията понякога е шумна, тя е болезнена, но и показва, че гражданите могат да упражнят своето решение чрез гласа, който имат, и да доведат до смяна на властта, която не води до разрушения и проблеми в държавата. И аз тук смело мога да кажа, че нашето служебно правителство няма да работи с реваншизъм, а ще работи с правила. Нашата работа не е да съдим, а да постигнем няколко важни цели. За мен това, което е най-важно в момента, е да се възвърне доверието у хората. Какво значи това? Това значи прозрачност за всички взети решения, отчетност за всяка изразходена стотинка и евро. Това значи също, че ние ще търсим национално единство не на мнения, а на правила. За да постигнем това, трябва да имаме честни избори.

Не на последно място – икономическа стабилност. Хората излязоха на улиците и протестираха заради предложения бюджет. Те искат да виждат сигурност за своите семейства, възможности за децата си и честна конкуренция за бизнеса. Това са нашите задачи и ние се захващаме веднага", заяви служебният премиер Андрей Гюров.

