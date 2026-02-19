БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Станимир Карапетков: Експертизата по делото „Сияна“ е образец за работа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Автотехническата експертиза по делото „Сияна“ е изготвена по „най-съвременна методика“ и представлява „образец за работа“. Това заяви в "Денят започва" проф. Станимир Карапетков – председател на Съюза на автотехническите експерти и бивш заместник-ректор на Техническия университет, беше и вещо лице по делото “Сияна”

„Тази експертиза, според мен, е образец за работата ни. Тя представлява даже един научен труд“, каза той и подчерта, че използваната методика е „най-съвременната“, като част от нея „даже не е публикувана“ в негови учебници.

Проф. Карапетков отрече категорично да има конфликт на интереси с адвокат Явор Нотев. По думите му много по-късно в делото "Сияна" е научил от медиите, че Нотев е станал адвокат в процеса.

Инж. Карапетков бе категоричен, че никога не е планирал да си прави отвод по делото "Сияна".

„Никога. Аз съм правил всички сложни дела“, заяви проф. Карапетков.

„Ако нямаше тези атаки срещу мен, щях да постъпя както със всички дела – да свършат бързи и точно.“

Вижте целия разговор с Станимир Карапетков във видеото.

#липсващи снимки #делото "Сияна" #Станимир Карапетков

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
3
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
4
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Андрей Гюров: Нося цялата отговорност за всички министри в този кабинет
5
Андрей Гюров: Нося цялата отговорност за всички министри в този...
Бедствено положение е обявено на територията на община Смолян, без достъп са три села
6
Бедствено положение е обявено на територията на община Смолян, без...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
4
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
5
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
6
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026

Още от: Общество

Следователят Иво Иванов: Фотоалбумът по делото „Сияна“ е наличен и може да бъде предоставен на съда по всяко време
Следователят Иво Иванов: Фотоалбумът по делото „Сияна“ е наличен и може да бъде предоставен на съда по всяко време
Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски
Чете се за: 01:00 мин.
Със специална програма кино „Влайкова“ и Образцово народно читалище „Антон Страшимиров“ отбелязват вековен юбилей Със специална програма кино „Влайкова“ и Образцово народно читалище „Антон Страшимиров“ отбелязват вековен юбилей
Чете се за: 03:52 мин.
Слънчево време се очаква в сряда, силният южен вятър ще повиши температурите Слънчево време се очаква в сряда, силният южен вятър ще повиши температурите
Чете се за: 02:35 мин.
Повече от 600 ученици и 250 учители се включиха във факелно шествие в Бургас в памет на Апостола Повече от 600 ученици и 250 учители се включиха във факелно шествие в Бургас в памет на Апостола
Чете се за: 00:55 мин.
Цените на пътуванията в чужбина: От бранша отричат да има сериозно увеличение Цените на пътуванията в чужбина: От бранша отричат да има сериозно увеличение
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Продължава издирването на тримата рибари, доброволци се включват по брега Продължава издирването на тримата рибари, доброволци се включват по брега
Чете се за: 02:07 мин.
Регионални
Станимир Карапетков: Експертизата по делото „Сияна“ е образец за работа Станимир Карапетков: Експертизата по делото „Сияна“ е образец за работа
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Следователят Иво Иванов: Фотоалбумът по делото „Сияна“ е наличен и може да бъде предоставен на съда по всяко време Следователят Иво Иванов: Фотоалбумът по делото „Сияна“ е наличен и може да бъде предоставен на съда по всяко време
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Депутатите ще изслушат енергийният министър в оставка Жечо Станков...
Чете се за: 00:42 мин.
Политика
Войната в Украйна: Медински е разговарял 2 часа с украинската...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Ветровито, но слънчево време в петък
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ