Язовир Копринка след снеговалежите - има ли опасност от преливане?

Близо 90 % от обема на Язовир Копринка е запълнен. Което прави 126.млн. м3. Заради падналите в района обилни валежи и очакваното снеготопене, язовиртът се изпуска.

"Имаше частични разливи във вчерашния ден, които за щастие по никакъв начин не застрашават нито населението на общината, нито която и да била друга община по течението на Тунжа“, обясни д-р Неделчо Маринов, областен управител на Стара Загора.

По думите му в момента обстановката е спокойна, не се очакват обилни валежи, язовирът се изпуска контролирано.

