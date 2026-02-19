Войната в Украйна: Медински е разговарял 2 часа с украинската делегация

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев и Москва са близо до споразумение за наблюдение на евентуално спиране на огъня. Според него, териториалните въпроси изискват лидерска среща.



Ръководителят на руската делегация Володимир Медински заяви, че съвсем скоро ще се проведе нов кръг от преговори. Той потвърди, че след края на разговорите е провел 2-часова среща при закрити врата с украинската делегация.

Медински определи тристранните преговори в Швейцария като "трудни, но обективни". Той заяви, че не са постигнати резултати. Главният преговарящ за Украйна РустемУмеров описа дискусиите като "интензивни и съществени". За разлика от украинската и руската делегация, специалният пратеник на Белия дом СтивУиткоф коментира, че "усилията на президента Тръмп да сближи позициите на двете страни са отбелязали значителен напредък".



