Ветровито, но слънчево време в петък

Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Днес преди обед на изолирани места в низините и котловините ще бъде с намалена видимост. През деня вятърът ще се ориентира от юг-югозапад и ще се усилва. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, по-ниски в местата със снежна покривка. В София – около минус 4°.

През деня ще преобладава слънчево време. Ще духа силен южен вятър и максималните температури съществено ще се повишат. В повечето райони се очакват стойности между 7° и 12°, в София – около 8°. По-ниски ще останат температурите в Североизточна България - около 5° - 6°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен южен вятър. Максималните температури ще са 7°-10°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде с разкъсана висока облачност. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад, който на местата разположени в близост до северните склонове ще се усилва. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 3°.

В петък вятърът от юг-югозапад ще се усили, в Източна България и районите, разположени близо до северните планински склонове ще бъде силен и поривист, с него ще се затопли още. След обяд вятърът в по-голямата част от страната ще отслабне и ще се ориентира от запад-северозапад. Ще започне бързо и чувствително застудяване. От запад на изток облачността ще се увеличи и на места ще има валежи от дъжд, в северните и планинските райони ще се примесва или ще преминава в сняг.

В събота в Северна и Източна България ще духа силен вятър от изток-североизток и температурите ще са с малък денонощен ход, близки до нулата. Облачността ще е по-често значителна и на места, главно в Южна България ще има слаби валежи от сняг или дъжд и сняг.

В неделя вятърът ще отслабне и ще се ориентира от северозапад. Вече ще е без валежи, облачността ще се разкъса и ще намалее.

В понеделник облачността ще е променлива, по-често значителна, но без валежи. Вятърът ще е от запад-северозапад, през деня временно ще се усили. Минималните температури ще са близки до нулата, максималните в повечето места - между 10° и 15°.

Във вторник северозападният вятър отново ще се усили. Ще има временни увеличения на облачността, на места в източната половина от страната и планините в следобедните часове ще превали краткотрайно. Температурите ще се повишат още и максималните на места в северозападните райони и Горнотракийската низина ще достигат 19°-20°.

