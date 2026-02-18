Кралят на Дания пристигна в Гренландия в знак на подкрепа заради претенциите на Доналд Тръмп

Кралят на Дания Фредерик X пристигна в Гренландия на тридневно посещение в знак на подкрепа за територията пред претенциите на Доналд Тръмп за поставянето й под американски контрол.

57-годишният монарх беше посрещнат от десетки местни жители. След среща с премиера Йенс Фредерик Нилсен кралят заяви, че гренландският народ и неговото благополучие са много близо до сърцето му.

В края на януари Фредерик изрази "дълбока солидарност" с жителите на арктическия остров, които бяха силно разтревожени от плановете на Вашингтон за анексия на автономната датска територия.

Въпреки сложното колониално минало датската монархия остава много популярна в Гренландия. През 2000 г. Фредерик се включи в четиримесечна скиекспедиция през острова в рамките на елитния патрул "Сириус" на датския флот.