Слънчево време се очаква в сряда, силният южен вятър ще повиши температурите

Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Комбинацията от силен и бурен северозападен вятър и снеговалежи създаде усложнена зимна обстановката в много райони от страната днес, за която ви разказахме и в новините.

Най-силните пориви, със скорост около 100 км/ч, бяха измерени днес в Лом, в Разград 95 км/ч, Сандандски 75. Най-висока е снежната покривка в Североизточна България, в Силистра - 28 см,

20 в Разград, Добрич и Русе - 18 см.

През нощта валежите навсякъде ще спрат, вятърът ще отслабне, в повечето места ще стихне.

Сутринта на изолирани места в низините и котловините ще бъде с намалена видимост. Минималните температури в почти цялата страна ще бъдат отрицателни, между минус 6° и минус 1°, в София - минус 4°, на места в Южна България – около нулата, по Черноморието – от минус 1° до 2°.

През деня ще преобладава слънчево време. Ще духа силен южен вятър и максималните температури съществено ще се повишат. В повечето райони се очакват стойности между 7° и 12°, в София – около 8°. По-ниски ще останат температурите в Североизточна България - около 5° - 6°.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, по северните склонове – временно силен южен вятър.

Максималните температури по най-високите върхове ще бъдат около минус 5°, минус 6°.

И към времето на континента.

В Западна Европа ще вали дъжд, а в страните от Централна - сняг. Дъжд ще вали в северните части от Испания и Португалия, както и в по-голямата част от Италия.

Над западната част на Балканския полуостров ще започнат валежи от дъжд, докато в източната половина ще бъде предимно слънчево.

У нас, в петък, след слънчевото начало на деня, облачността ще се увеличи и на места ще има валежи от дъжд, в северните и планинските райони – от дъжд и сняг.

Ще духа умерен и силен южен вятър и затоплянето ще продължи.

В събота облачността ще е по-често значителна, но главно в Южна България ще има слаби валежи от сняг или дъжд и сняг. Ще бъде ветровито, с температури около нулата.

В неделя вятърът ще отслабне, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Минималните температури съществено ще се понижат, а но максималните ще тръгнат нагоре.
Това е прогнозата за времето. Приятна вечер!

