КЗК проверява доставните цени на млечните продукти във веригите

Комисията за защита на конкуренцията проверява прекалено големите отстъпки от доставните цени, които производителите на млечни стоки дават на търговските вериги. При доказване на недобросъвестна практика може да бъдат образувани допълнителни производства срещу търговците.

Това стана ясно по време на първото изнесено заседание на КЗК, което се проведе в Пловдив и на което бяха изнесени данни за драматичен срив на производството в млечния сектор.

За последните 5 години с 25% е намаляло производството на сурово прясно мляко у нас. Фалит са обявили основно дребни и средни производители, а за да се покриват нуждите на потребителите вносът нараснал с 43 на сто.

Жельо Бойчев, член на КЗК: "Нашите млекопроизводители получават цена за произведено мляко средно около 10 процента по-ниско, което получават техните колеги в ЕС. Положението е драматично."

Търговските вериги са имали три месеца гратисен период, за да обяснят защо отстъпките, които доставчиците на млечни продукти им правят, са толкова големи.

Росен Карадимов, председател на КЗК: "Нашата убеденост е че отстъпката която производителя дава в българия на търговеца е нелогично голяма и трудно може да бъде защитена."

Според производители една от причините за срива е нерентабилното подпомагане от държавата.

Димитър Зоров, председател на УС на Асоциацията на млекопреработвателите в България: "Подпомагането трябва да отиде там където има и производство. Хората не желаят да работят в сектор, в който няма достойно възнаграждение." Симеон Караколев, председател на НОКА: "Нямаме никаква алтернатива в България на доставка. Ние нямаме къси вериги на доставки, нещо което го има в цяла Европа."

Предстои КЗК ще изпрати препоръки до институциите, за да бъдат набелязани мерки за обръщане на негативната тенденция.