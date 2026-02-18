БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в...
Чете се за: 01:37 мин.
Възпоменателна церемония по повод 153 години от гибелта...
Чете се за: 01:45 мин.
Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа?
Чете се за: 04:25 мин.
ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
Чете се за: 01:00 мин.
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в...
Чете се за: 01:15 мин.
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Цените на пътуванията в чужбина: От бранша отричат да има сериозно увеличение

Зоя Велинова от Зоя Велинова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Запази
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Какво е увеличението на цените на туристическите услуги за чужбина? Наши зрители сигнализираха за случаи на двойно поскъпване. Екскурзия до Египет през март например вместо 1200 лева, сега е 1200 евро. От сдружението на туроператорите отрекоха да има подобно поскъпване.

По данни на НСИ повишаването на пакетните услуги за пътуване в чужбина на годишна база, в сравнение с януари миналата година, е 9%. А от сдружението "Обединение бъдеще за туризма" намират твърденията за 100% увеличение на тези услуги за пресилени.

Цветомира Николаева, Сдружение ОБТ: "Няма такова увеличение. Наблюдаваме между 10 и 15% увеличение на цените на пакетите в резултат на увеличение на глобална инфлация, покачване цените на самолетните билети, на хотелското настаняване."

За последната година най-много са поскъпнали пътуванията до Турция между 10 и 15%, следва Египет - между 8 и 10 на сто, Тунис - 8%, а Италия и Испания са без промяна.

Цветомира Николаева, Сдружение ОБТ: "При пътуването за Турция увеличението се дължи на огромното търсене от Русия и от западните пазари през последната година и последните 5 години."

В тази туроператорска фирма в София твърдят, че имат достатъчно клиенти и броят им не се променя през последните години. Увеличило се е търсенето на екзотични дестинации като Малдиви, Тайланд, Занзибар, както и на ранните записвания.

Валентина Димова, туроператор: "Те започват още от октомври, дори и в момента продължават. Ако направят резервация за почивката си през този период, могат да постигнат дори цената от миналогодишния сезон или, ако има някакво увеличение, то ще бъде минимално."

От фирмата твърдят, че дори и да искат значително увеличение на цените на услугите, това е невъзможно, тъй като конкуренцията в бранша е смазваща - туроператорите и туристическите агенции у нас са хиляди. И тогава клиентите ще предпочетат друга фирма.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#туристически пътувания #пътувания в чужбина #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
3
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...
Остава ограничен достъпът до хижа "Петрохан"
4
Остава ограничен достъпът до хижа "Петрохан"
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал
5
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето,...
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което съм бил и аз
6
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
5
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
6
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...

Още от: Бизнес

АЕЦ "Козлодуй" има проблем с текущите си плащания
АЕЦ "Козлодуй" има проблем с текущите си плащания
Президентът Илияна Йотова участва във форума ESG & Friends Президентът Илияна Йотова участва във форума ESG & Friends
Чете се за: 01:25 мин.
На Трифон Зарезан: В криза ли е родното винопроизводство? На Трифон Зарезан: В криза ли е родното винопроизводство?
Чете се за: 02:52 мин.
Пазарът на труда: Над 2,4 млн. българи остават извън икономиката, бизнесът отчита недостиг на кадри Пазарът на труда: Над 2,4 млн. българи остават извън икономиката, бизнесът отчита недостиг на кадри
Чете се за: 04:30 мин.
Държавата подписа 12-годишен договор с първия частен жп превозвач Държавата подписа 12-годишен договор с първия частен жп превозвач
Чете се за: 01:50 мин.
Вицепремиерът Караджов: За първи път България отваря железопътния си пазар за частен превозвач Вицепремиерът Караджов: За първи път България отваря железопътния си пазар за частен превозвач
Чете се за: 03:42 мин.

Водещи новини

Поклон, Апостоле! Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски (ГАЛЕРИЯ)
Поклон, Апостоле! Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа? Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа?
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Андрей Гюров: Поемаме отговорност да подготвим и проведем честни...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Мюсюлманите по света посрещнаха свещения месец Рамазан (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
По света
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Илияна Йотова: Ще бъда коректив на служебното правителство
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ