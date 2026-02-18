Цените на пътуванията в чужбина: От бранша отричат да има сериозно увеличение

Какво е увеличението на цените на туристическите услуги за чужбина? Наши зрители сигнализираха за случаи на двойно поскъпване. Екскурзия до Египет през март например вместо 1200 лева, сега е 1200 евро. От сдружението на туроператорите отрекоха да има подобно поскъпване.

По данни на НСИ повишаването на пакетните услуги за пътуване в чужбина на годишна база, в сравнение с януари миналата година, е 9%. А от сдружението "Обединение бъдеще за туризма" намират твърденията за 100% увеличение на тези услуги за пресилени.

Цветомира Николаева, Сдружение ОБТ: "Няма такова увеличение. Наблюдаваме между 10 и 15% увеличение на цените на пакетите в резултат на увеличение на глобална инфлация, покачване цените на самолетните билети, на хотелското настаняване."

За последната година най-много са поскъпнали пътуванията до Турция между 10 и 15%, следва Египет - между 8 и 10 на сто, Тунис - 8%, а Италия и Испания са без промяна.

Цветомира Николаева, Сдружение ОБТ: "При пътуването за Турция увеличението се дължи на огромното търсене от Русия и от западните пазари през последната година и последните 5 години."

В тази туроператорска фирма в София твърдят, че имат достатъчно клиенти и броят им не се променя през последните години. Увеличило се е търсенето на екзотични дестинации като Малдиви, Тайланд, Занзибар, както и на ранните записвания.

Валентина Димова, туроператор: "Те започват още от октомври, дори и в момента продължават. Ако направят резервация за почивката си през този период, могат да постигнат дори цената от миналогодишния сезон или, ако има някакво увеличение, то ще бъде минимално."

От фирмата твърдят, че дори и да искат значително увеличение на цените на услугите, това е невъзможно, тъй като конкуренцията в бранша е смазваща - туроператорите и туристическите агенции у нас са хиляди. И тогава клиентите ще предпочетат друга фирма.