Остава ограничен достъпът до хижа "Петрохан"

Достъпът до хижа "Петрохан" остава ограничен.

Повече от две седмици има патрулиращи екипи на полицията, които не допускат никого в района. Жителите на село Гинци са най-потърпевши, тъй като си наливат изворна вода от чешма на няколкостотин метра от униформените.

Андрей Ефтимов, жител на с. Гинци: "Всяка сутрин това се коментира, че могат да отидат след чешмата, та да могат да точат вода хората, ама имат сигурно някакви съображения да е по-отсам. Е, щото язовирът е отляво, а вече като го отминеш можеш, може някак да, да може. Нещо на около 500 м от патрула до чешмата. Не е много далеч."