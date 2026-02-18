БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско
Чете се за: 00:27 мин.
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Чете се за: 02:17 мин.
Обявиха неучебен ден във всички училища в община Руен
Чете се за: 01:07 мин.
Лошото време остави села без ток в Поморие, обявиха...
Чете се за: 00:55 мин.
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

СЛУЧАЯТ "ПЕТРОХАН"

Остава ограничен достъпът до хижа "Петрохан"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирослава Георгиева
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
Запази
Остава ограничен достъпът до хижа "Петрохан"
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Достъпът до хижа "Петрохан" остава ограничен.

Повече от две седмици има патрулиращи екипи на полицията, които не допускат никого в района. Жителите на село Гинци са най-потърпевши, тъй като си наливат изворна вода от чешма на няколкостотин метра от униформените.

Андрей Ефтимов, жител на с. Гинци: "Всяка сутрин това се коментира, че могат да отидат след чешмата, та да могат да точат вода хората, ама имат сигурно някакви съображения да е по-отсам. Е, щото язовирът е отляво, а вече като го отминеш можеш, може някак да, да може. Нещо на около 500 м от патрула до чешмата. Не е много далеч."

#хижа Петрохан #случаят "Петрохан" #достъп

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова одобри предложения от Андрей Гюров кабинет
Президентът Илияна Йотова одобри предложения от Андрей Гюров кабинет
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Новият служебен кабинет: Кои са министрите в правителството на Андрей Гюров? Новият служебен кабинет: Кои са министрите в правителството на Андрей Гюров?
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Политически реакции за състава на служебното правителство Политически реакции за състава на служебното правителство
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Полицията и прокуратурата изнесоха още данни Случаят "Петрохан": Полицията и прокуратурата изнесоха още данни
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
До населени места без ток, блокирани пътища и придошли реки доведе...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Остава усложнена зимната обстановка в област Бургас
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Доброволци тръгват на обход край Созопол в търсене на изчезналия...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Без пробив на тристранните преговори в Женева: Внезапен край на...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ