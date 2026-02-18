Остава усложнена зимната обстановка в област Бургас

Усложнена остава зимната обстановка в област Бургас. Заради силни снегонавявания, намалена видимост и закъсали автомобили беше затворена за движение автомагистрала „Тракия“ в участъка между Бургас и Зимница. Ограничение на тежкотоварни автомобили над 12 тона е въведено и през Ришки проход. През нощта обилните валежи от дъжд доведоха и до наводнени улици в части от града, като са засегнати и няколко жилищни имота. Няколко населени места в областта останаха без ток и вода, а в част от общините днешният ден беше обявен за неучебен.

Повече от шест часа автомагистрала “Тракия” в участъка Бургас-Зимница остана затворена, заради снегонавявания, вятър, достигащ до 72км/ч, аварирал камион и верижна катастрофа между 6 автомобила. Обходният път през Карнобат доведе до колони от автомобили.

Владимир Кирков, шофьор: “Нищо не може да ме учуди. Абсолютно нищо! 5см сняг, зимата пак ни изненада.



Павел, шофьор: “Вие от колко време чакате? -“От 40 минути!” Галин, шофьор: “Стара Загора трябва да стигна, ама така като гледам няма да стигна.”

Заради обилния снеговалеж няколко села в общините Айтос, Руен, Карнобат, Сунгурларе и Поморие останаха без ток. В седем населени места край Поморие и в цялата община Руен днес беше обявен неучебен ден.

Хюсеин, жител на с.Зетьово: “Много беше студено. Имаше виелици, духаше много, сняг валеше. Сега пак почна. Сутринта като се събудих нямаше ток.“ Кадир: “Беше спрян към 5:00ч. После дойде за 2 минути и изчезна пак. Преди час някъде дойде. Аз съм на дърва, но има семейства с климатици и за тях не знам.”

Повишиха се нивата на реки и дерета, след като през нощта паднаха 65 литра на квадратен метър дъжд. Наводниха се някои улици, а в бургаския кв. „Долно езерово“ водата засегна няколко къщи.

Христо Донев, собственик на наводнена къща: “До първо стъпало до стълбището. Водата е вкъщи. Водата е половин метър засега и прехвърля пътя.” Пенчо Стоев, жител на кв. “Долно езерово”: “Това е наклон. Всичката вода идва тук. Тук одеве ходих с ботушите.” Владимир Крумов, областен управител на Бургас: "Започва да се нормализира обстановката. Има два язовора, които не са потенциално опасни-там са поставени служители на Държавно предприятие “Управление на язовирите”, за да ги следят.”

Няма бедстващи хора в областта, както и риск за населението.