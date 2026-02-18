Градът, който носи различните епохи

Милано е един от най-важните градове в световната мода, столица на италианския стил. Символ на елегантност, неподправен дизайн и качество. Майсторството към детайла и лукса карат хиляди хора да пристигат тук, за да пазаруват от модните къщи и бутиците в бижуто на област Ломбардия.

Милано не е само мода и блясък, тук има толкова много богато културно наследство, че би било трудно да се изброи всичко. Миланската катедрала, чието завършване отнема около 6000 години. Средновековният замък Сфорцевско, църкви, сгради и площади, които носят себе си духа на различните епохи.

Вижте повече във видеото!