БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско
Чете се за: 00:27 мин.
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Чете се за: 02:17 мин.
Обявиха неучебен ден във всички училища в община Руен
Чете се за: 01:07 мин.
Лошото време остави села без ток в Поморие, обявиха...
Чете се за: 00:55 мин.
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Боран Хаджиев: Можем да очакваме всичко от Милена Тодорова и Лора Христова

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Биатлон
Запази

Трябва да сме доволни от това, което показаха момичетата, заяви бившият треньор на националния отбор по биатлон.

боран хаджиев
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Боран Хаджиев смята, че може да се очаква всичко от Лора Христова и Милена Тодорова в масовия старт на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д‘Ампецо. старт по биатлон. Бившият треньор на националния отбор по биатлон коментира представянето на българските състезатели.

Пред БНТ той сподели, че феновете на българския биатлон трябва да са доволни от това, което показаха жените до този момент.

Трябва да сме доволни от това, което показаха момичетата. Виждаме, че на първите два поста имаме момичета, които са на световно ниво, много добре подготвени, готови са за тази олимпиада и трябва да благодарим на техните треньори. Също така на господин Атанас Фурнаджиев, който подсигури подготовката, на колегите, които са си свършили работата и ни карата да се чувстват щастливи“, бяха първите му думи.

Той говори повече за Милена Тодорова и Лора Христова, обръщайки внимание на предстоящия масов старт и на това дали можем да се очакваме медали.

Можем да очакваме всичко. Виждате колко е непредвидим спортът, каква е силна конкуренцията и колко са големи емоциите. Надявам се момичетата да си починат утре, те много добре знаят какво трябва да направят, просто да сме малко по-търпеливи към тях. Очакваме страхотни резултати“, добави Хаджиев.

Повече от интервюто с Боран Хаджиев можете да видите във видеото!

#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Милано/Кортина 2026 #Боран Хаджиев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
3
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Новото служебно правителство: Андрей Гюров представя кабинета си
4
Новото служебно правителство: Андрей Гюров представя кабинета си
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
5
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
6
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
4
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
5
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
6
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026

Още от: Видео

Спортни новини 18.02.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 18.02.2026 г., 20:50 ч.
Скандалите по оста Русия - Украйна засегнаха и паралимпийските игри в Милано/Кортина Скандалите по оста Русия - Украйна засегнаха и паралимпийските игри в Милано/Кортина
Чете се за: 04:52 мин.
Петър Зографов: Самото участие на Матиканов и Пешков в Милано/Кортина е успех Петър Зографов: Самото участие на Матиканов и Пешков в Милано/Кортина е успех
Чете се за: 02:35 мин.
Ева Вукадинова: Микаела Шифрин заслужаваше да победи в слалома Ева Вукадинова: Микаела Шифрин заслужаваше да победи в слалома
Чете се за: 02:22 мин.
Йоханес Клаебо направи златния си олимпийски актив двуцифрен Йоханес Клаебо направи златния си олимпийски актив двуцифрен
Чете се за: 02:55 мин.
Анина Цурбриген: Беше битка до края, със смесени чувства съм Анина Цурбриген: Беше битка до края, със смесени чувства съм
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова одобри предложения от Андрей Гюров кабинет
Президентът Илияна Йотова одобри предложения от Андрей Гюров кабинет
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Новият служебен кабинет: Кои са министрите в правителството на Андрей Гюров? Новият служебен кабинет: Кои са министрите в правителството на Андрей Гюров?
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Политически реакции за състава на служебното правителство Политически реакции за състава на служебното правителство
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Полицията и прокуратурата изнесоха още данни Случаят "Петрохан": Полицията и прокуратурата изнесоха още данни
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
До населени места без ток, блокирани пътища и придошли реки доведе...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Остава усложнена зимната обстановка в област Бургас
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Доброволци тръгват на обход край Созопол в търсене на изчезналия...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Без пробив на тристранните преговори в Женева: Внезапен край на...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ