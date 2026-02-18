Боран Хаджиев: Можем да очакваме всичко от Милена Тодорова и Лора Христова

Боран Хаджиев смята, че може да се очаква всичко от Лора Христова и Милена Тодорова в масовия старт на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д‘Ампецо. старт по биатлон. Бившият треньор на националния отбор по биатлон коментира представянето на българските състезатели.

Пред БНТ той сподели, че феновете на българския биатлон трябва да са доволни от това, което показаха жените до този момент.

„Трябва да сме доволни от това, което показаха момичетата. Виждаме, че на първите два поста имаме момичета, които са на световно ниво, много добре подготвени, готови са за тази олимпиада и трябва да благодарим на техните треньори. Също така на господин Атанас Фурнаджиев, който подсигури подготовката, на колегите, които са си свършили работата и ни карата да се чувстват щастливи“, бяха първите му думи.

Той говори повече за Милена Тодорова и Лора Христова, обръщайки внимание на предстоящия масов старт и на това дали можем да се очакваме медали.

„Можем да очакваме всичко. Виждате колко е непредвидим спортът, каква е силна конкуренцията и колко са големи емоциите. Надявам се момичетата да си починат утре, те много добре знаят какво трябва да направят, просто да сме малко по-търпеливи към тях. Очакваме страхотни резултати“, добави Хаджиев.

Повече от интервюто с Боран Хаджиев можете да видите във видеото!