ИЗВЕСТИЯ

Издирват екипаж на риболовен кораб между Созопол и Приморско
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Обявиха неучебен ден във всички училища в община Руен
Лошото време остави села без ток в Поморие, обявиха...
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас...
Йоханес Клаебо направи златния си олимпийски актив двуцифрен

Евгени Николов
Спорт
Хегемонът в ски бягането остана непобеден в спринта на голям шампионат от 2018 година.

йоханес клайбо направи златния олимпийски актив двуцифрен
Йоханес Клаебо спечели рекордна десета олимпийска титла след триумф в отборния спринт по ски бягане. Той защити златото в отборния спринт на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина в тандем с Ейнар Хедегард и влезе в историята с рекордно десето олимпийско злато, пет от които от настоящите Зимни игри.

Йоханес Клайбо с лекота направи златния си олимпийски актив двуцифрен. Хегемонът в ски бягането остана непобеден в спринта на голям шампионат от 2018 година. 6 от вече 10-те му титли от зимни игри са или в спринта, или в отборния спринт. В тези дисциплини има и 8 световни титли. Крал Йоханес Първи стана вторият състезател в историята с 5 титли от едно издание на зимни олимпийски игри след легендарния американски кънко-бегач Ерик Хейдън през 1980-та. И не само това. Той продължава да мечтае да подобри постижението на Хейдън като спечели 6 титли, също както направи на светодния шампионат в Тронтхайм миналата година. Последното препятствие пред норвежеца е маратонското бягане на 50 км в събота. Клаебо беше отлично подкрепен от съотборника му Ейнар Хедегард, който позлати дебюта си на олимпийски игри като първи пост на тандема на викингите. Така Хедегард завършва игрите в Милано/Кортина с 2 златни и 1 бронзов медал.

Останалите отбори можеха да се надяват само на среброто. Спечели го тимът на Съединените щати, в който бяха сребърният медалист от индивидуалния спринт Бен Огдън и Гас Шумахер. За радост на домакините голямата им звезда Федерико Пелегрино им донесе бронз в последния си олимпийски старт в кариерата в тандем с Елиа Барп.

При дамите, шведките бяха безапелационни. С решаващата подкрепа на световната шампионка в спринта Йона Сундлинг, която стартира първа, Мая Далквист на втори пост успя да задържи преднината до финала, въпреки опитите на швейцарката Надин Фендриг да намали разликата. Дамите от Швейцария завършиха на втората позиция, а в битка за бронза германката Колета Ридзек успя да изпревари във финалния метър норвежката Юлия Дривенес и остави викингите без медал при жените.

Вижте материала във видеото!

Йоханес Клаебо пред БНТ: Хората виждат само карането на ските, но всъщност нещата не са само ски
Норвежецът вече има осем златни Олимпийски медала.
#Милано/Кортина 2026 #Йоханес Клаебо

