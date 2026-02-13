БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МВР предостави на БНТ документи за учението между ОД на...
Чете се за: 00:35 мин.
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и...
Чете се за: 02:10 мин.
Срещу 5000 евро гаранция: Съдът отмени домашния арест за...
Чете се за: 01:02 мин.
Абсурдно: Повече от 3500 евро такса смет получи...
Чете се за: 03:02 мин.
Материали от разследването по случая "Петрохан"...
Чете се за: 01:35 мин.
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само...
Чете се за: 07:47 мин.
Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени...
Чете се за: 10:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Йоханес Клаебо пред БНТ: Хората виждат само карането на ските, но всъщност нещата не са само ски

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Други
Запази

Норвежецът вече има осем златни Олимпийски медала.

Клаебо
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Веднага след третия си успех на Зимните олимпийски игри през 2026-та Йоханес Клаебо даде ексклузивно интервю за предаването „Днес на Игрите“. Ето каква каза той през нашия екип в Тезеро.

„Беше трудно състезание днес. Свърших добра работа, имах контрол над нещата, дадох всичко от себе си и хвърлих всички сили в последните две обиколки. Въобще беше, беше добре. Опитвам се в спринта да покажа това, което мога и да спечеля златен Олимпийски медал. Просто се опитвам и да съхраня енергия, защото стартовете са много. Хората виждат само карането на ските, но всъщност нещата не са само ски“, каза Клаебо пред БНТ.

„Истина е, че е възможно. Ще видим. Просто се движат ден за ден“, завърши спортистът.

Подробности вижте във видеото!

Свързани статии:

Историческо постижение за Йоханес Клаебо, норвежецът завоюва осмата си олимпийска титла в ски бягането
Историческо постижение за Йоханес Клаебо, норвежецът завоюва осмата си олимпийска титла в ски бягането
29-годишният норвежец спечели златото на 10 км. свободен стил и...
Чете се за: 01:37 мин.
#Йоханес Клаебо

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
3
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните нападки продължават
4
Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните...
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната по случая "Петрохан" "Национална агенция за контрол на защитените територии"
5
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната...
От „Продължаваме промяната“ с петиция за международно разследване на случая „Петрохан“
6
От „Продължаваме промяната“ с петиция за международно...

Най-четени

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
2
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
5
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
6
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...

Още от: Зимни спортове

Български журналисти бяха отличени в Милано/Кортина
Български журналисти бяха отличени в Милано/Кортина
Димитър Чокоев и Петър Гьошарков: Условията са основното нещо, което липсва в България Димитър Чокоев и Петър Гьошарков: Условията са основното нещо, което липсва в България
Чете се за: 03:00 мин.
Симон Фуркад: Кантен Фион Майе направи перфектна надпревара Симон Фуркад: Кантен Фион Майе направи перфектна надпревара
Чете се за: 01:27 мин.
Виктор Жеков: Липсва ми българско участие и съжалявам, че не овладяхме инерцията Виктор Жеков: Липсва ми българско участие и съжалявам, че не овладяхме инерцията
Чете се за: 03:00 мин.
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026 Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
30342
Чете се за: 18:07 мин.
Антон Синапов: Със сигурност днес не беше моят старт и не съм доволен Антон Синапов: Със сигурност днес не беше моят старт и не съм доволен
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

МВР предостави на БНТ документи за учението между ОД на МВР - Монтана и НПО-то на Калушев
МВР предостави на БНТ документи за учението между ОД на МВР -...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
БНТ с достъп до показанията на трима от ключовите свидетели по случая „Петрохан“ БНТ с достъп до показанията на трима от ключовите свидетели по случая „Петрохан“
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността му? Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността му?
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Скандал и взаимни обвинения в парламента заради случая „Петрохан“ Скандал и взаимни обвинения в парламента заради случая „Петрохан“
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Шофьор загина при тежка катастрофа между два тира на Северната...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Остър завой в екологичната политика на Съединените щати
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Длъжни ли са търговците да приемат плащане с евробанкноти с номинал...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
В бургаския храм „Св. Николай Чудотворец“ отварят два...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ