Йоханес Клаебо пред БНТ: Хората виждат само карането на ските, но всъщност нещата не са само ски

Веднага след третия си успех на Зимните олимпийски игри през 2026-та Йоханес Клаебо даде ексклузивно интервю за предаването „Днес на Игрите“. Ето каква каза той през нашия екип в Тезеро.

„Беше трудно състезание днес. Свърших добра работа, имах контрол над нещата, дадох всичко от себе си и хвърлих всички сили в последните две обиколки. Въобще беше, беше добре. Опитвам се в спринта да покажа това, което мога и да спечеля златен Олимпийски медал. Просто се опитвам и да съхраня енергия, защото стартовете са много. Хората виждат само карането на ските, но всъщност нещата не са само ски“, каза Клаебо пред БНТ.