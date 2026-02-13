Историческо постижение за Йоханес Клаебо, норвежецът завоюва осмата си олимпийска титла в ски бягането

Йоханес Клаебо пренаписа историята. Той спечели третата си титла в Милано/Кортина след победите си в скиатлона на 10+10 километра и в индивидуалния спринт.

29-годишният норвежец финишира за 20:36.2 минути в интервалния старт на 10 км. свободен стил и стана четвъртият състезател в историята с осем златни олимпийски отличия от зимни Игри, колкото имат и сънародниците му Бьорн Дели, Марит Бьорген (ски бягане) и Оле Ейнар Бьорндален (биатлон).

23-годишният французин Матис Делож също направи много силно бягане и завърши втори само но 4.9 секунди зад победителя, за да запише най-добрия резултат в кариерата си на голямо състезание.

Трети се класира друг норвежец - 24-годишният Ейнар Хедегард, който водеше с 5 секунди в средата на дистанцията и с почти секунда километър преди финала, но загуби темпо в решителните последни метри и финишира на 14.0 секунди зад Клаебо, за да заслужи бронза.

В състезанието участваха двама българи.

Марио Матиканов завърши на 50-а позиция. 21-годишният Матиканов направи добро състезание и финишира за 23:00.5 минути на трасето в Тезеро, като остана на около минута и половина от място в Топ 10. 23-годишният Даниел Пешков, се нареди 68-и с 23:54.8 минути.

Двамата българи са дебютанти на Зимни игри.