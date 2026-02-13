БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Даниел Пешков: Не съм доволен

23-годишният българин се нареди 68-и в интервалния старт на 10 км ски бягане.

Даниел Пешков завърши 68-и в интервалния старт на 10 км. свободен стил на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

23-годишният българин измина трасето за 23:54.8 минути. Това беше негово второ участие във форума.

"За жалост това не ме удовлетворява. Не съм доволен. Мисля, че имам настинка, не се чувствам свеж днес", коментира той пред БНТ.

"Наистина това е реалността. Аз не мога да кажа, че съм доволен от себе си, защото знам на какво съм способен и какво още мога да покажа", добави Пешков.

Той смята, че трябва да се направи подобрение в материалната база у нас.

"Проблемите са най-вече в материалната база, тъй като сме изключително много дълго време в чужбина, това влияе много психически. Другото което е, както виждате тук, екипите са супер големи. Това са причините", обясни дебютантът на олимпийски игри.

Вижте интервюто във видеото!

