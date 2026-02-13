Атанас Фурнаджиев: Реалността е, че ние сме единствената страна в Европа, която не е построила стадион

Вицепрезидентът на Българския футболен съюз Атанас Фурндажиев е на мнение, че в конфликта между Лудогорец и Българския футболен съюз всеки има своята истина. Той подчерта липсата на стадион у нас, достоен за европейските стандарти.

"Когато има оспорвана битка за титлата, каквато в момента се очертава през пролетата, тъй като ще имаме около 4 отбора, които да се борят за титлата реално, неминуемо има напрежение. От една страна господин Домусчиев е прав, искайки мачовете да се играят на зелени килими и на добри терени, но от друга страна трябва да видиме и реалността каква е в България", заяви Фурнаджиев в интервю за БНТ.

"Реалността е такава, че ние нямаме построен стадион, може би единствената държава в Европейския съюз със сигурност, но не само в Европейския съюз, в Европа много нации построиха стадиони, не знам да има някоя, която да не е построила, може би ние сме единствената", категоричен бе той.

