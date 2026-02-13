БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Добре дошли у дома" - с тези думи на писта Шилигарника бяха посрещнати бронзовия медалист от Зимните олимпийски игри Тервел Замфиров, Малена Замфирова и Александър Кръшняк.

банско посрещна олимпийския медалист тервел замфиров малена замфирова александър кръшняк специална церемония
Снимка: БТА
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Банско посрещна олимпийския медалист Тервел Замфиров, Малена Замфирова и Александър Кръшняк със специална церемония на Шилигарника. Множество хора се събраха днес, за да приветстват българските спортисти след участието им на Ирите в Милано/Кортина.

Специално спускане по пистата направиха Тервел Замфиров, Малена Замфирова и Александър Кръшняк, а на финала ги очакваха отборите от сноуборд от клуб Юлен и от ски клуб Юлен, момичета в народни носии и гайдар. Олимпийците бяха облечени с елементи от народни носии и получиха подаръци от кмета на община Банско Стойчо Баненски и от изпълнителния директор на концесионера на ски зона Банско „Юлен“ АД Мая Хрискоскова.

Тримата бяха посрещнати и с хоро, което се изви на пистата, а приветствие към тях отправи кметът на община Банско Стойчо Баненски, който каза, че днес е специален ден за Банско, тъй като посреща шампиони и празнува силата на българския дух, смелостта и устрем към върха.

"Вие ни накарахте да се чувстваме горди българи", каза още Баненски и посочи, че бронзовият медал на Тервел Замфиров в паралелния гигантски слалом, който е и първи олимпийски подиум за България от 20 години насам, е исторически момент.

"По принцип Банско и Пирин планина е мой дом. От малък прекарвам много време тук. Тук е бил първият ми завой. Вярвам, че тук ще бъде и последният ми. И винаги се чувствам добре, когато съм на родна земя, на роден сняг на тази писта на Шилигарника. Да ме посрещнат така любимите ми хора, българската публика, която беше тук и ме подкрепяше и на Световната купа в Банско, беше и сбъдната мечта", каза Тервел Замфиров.

"Много се радвам, че се връщаме пак тук. Много време прекарахме по чужбина, състезания и пак заминаваме след седмица-две към Полша. И сега малко ще потренираме в Банско и много се радваме всички, че сме тук", сподели и Малена Замфирова.

На Шилигарника бяха посрещнати и треньорите, които стоят зад подготовката на българските състезатели - Георги Атанасов, Анатоли Замфиров и Илиян Караджинов.

20-годишният Тервел Замфиров се класира на трето място в паралелния гигантски слалом в неделя и донесе първо отличие за България от Олимпийски игри след 20-годишна пауза. Той е състезател на СК Юлен от Банско, като клубът е с най-много представители в Милано/Кортина - петима. Александър Кръшняк се класира 31-и.

В надпреварата при жените 16-годишната Малена Замфирова завърши на престижното десето място в олимпийския си дебют.

Вижте репортаж от събитието във видеото!

