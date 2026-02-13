След влизането на частник в жп транспорта: Има ли риск железницата да отстъпи на автобусите?

Разделянето на железопътния транспорт и влизането на частник беше неизбежно заради ангажиментите по Плана за възстановяване и устойчивост. Има притеснения обаче, че това крие риск от допълнителна неефективност и отслабване на железницата за сметка на автобусния транспорт. Това заяви в „Денят започва“ инж. Петър Бунев, председател на Синдиката на железничарите към КНСБ, като подчерта, че служителите ще запазят социалния си статус поне през първата година след промените.

Инж. Петър Бунев, председател на Синдиката на железничарите към КНСБ: "Ние бяхме противници на това разделяне. Само ще повторя защо, първо - пазарът е малък. Това разделяне ще доведе до още по-голяма неефективност. Неизбежността беше от това, че в Плана за възстановяване беше залегнала тази реформа. Бяха залегнали да се инвестират над 1 милиард в нов подвижен състав. А пък липсата на този нов подвижен състав ще е от това, че БДЖ няма да има вече с какво да вози. Така че то беше наистина неизбежно и нямаше как да не се случи това. Не можем да спреме такава реформа. И си позволих дори да кажа, че трудно би се намерил някой срещу 1 милиард евро да се пребори."

Той обясни, че една година след прехвърлянето служителите от системата на БДЖ ще запазят целия си социален статус и действащия колективен трудов договор.

"Винаги в автомобилния, автобусния и железопътния транспорт са били в някакъв вид конкуренция и железницата е страдала от действията на автобусите превози през годините. Допускаха график на автобуса 10 минути преди влака и така. Това бяха тенденциозни неща, които се случваха да бъдат в интерес на автобусите. Естествено, че когато един от най-големите автобусни превозвачи става железопътен, няма как да няма притеснения. И въпросът е, защото пак се допусна фаталната грешка. Ние всичко направихме, но най-важното беше националната транспортна схема, която казват "ние ще я направим, която гръбнакът ще бъде железницата". Сега да не стане така, че ще направим национална транспортна схема в тази ситуация, ама гръбнакът да не стане автобусния за сметка на железопътния, което ще противоречи на всякакви европейски изисквания."

