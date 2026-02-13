Тризнаци от Ямайка на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Материали от разследването по случая "Петрохан"...
Чете се за: 01:30 мин.
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само...
Чете се за: 07:47 мин.
Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени...
Чете се за: 10:10 мин.

Срещаме ви с тризнаците Хенри, Хеная и Хелейна, които са състезатели по ски за Ямайка.

Хенри Ривърс ще направи своя олимпийски дебют в понеделник, когато е мъжкият слалом в алпийските ски. Той е в Бормио заедно със своите сестри близначки - Хеная и Хелейна, които също са скиорки, но не успяха да се класират за Игрите и ще развеят знамето на Ямайка от трибуните.

Цялото семейство Ривърс, включително и родителите - Хенри и Карън Ривърс са заедно в Италия, за да подкрепят по-малкия Хенри в семейството.

Като тризнаци, Хеная казва, че те имат една по-специална връзка.

"Силно вярвам в телепатията между тризнаците, така че ако сме нервни и той ще усети това напрежение", сподели Хеная.

Семейството иска да има по-голямо разнообразие в ските, a Хенри се надява участието му на олимпийските игри да вдъхнови и други цветнокожи атлети да започнат да се занимават със зимни спортове.

"Надявам се хората да ме гледат и да се почувстват вдъхновени от това, което правя. Искам по-малките от мен да следват същата кариерна линия и да работят здраво, и да се опитат да станат и те олимпийци", каза Хенри Ривърс.

"Въпреки, че той е единственият състезател от Ямайка тук, цялата страна е зад нас. Всички там ни обожават и подкрепят. Това е заради историята на страната на олимпийски игри", добави Хеная.

Майката на Хенри вярва, че той ще промени мисленето за ските в Ямайка:

"Хората ще започнат да говорят по-сериозно за ски, когато Хенри завърши и проправи път за по-малките от него."

Вижте материала във видеото!

#Милано/Кортина 2026

