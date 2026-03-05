БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Андрей Гюров след Съвета по сигурността:...
Чете се за: 07:22 мин.
ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите...
Чете се за: 02:15 мин.
Иранската армия отрече да е изстрелвала ракета към Турция
Чете се за: 00:52 мин.
Спад на ентусиазма за гласуване, отчитат от "Алфа...
Чете се за: 03:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Марио Матиканов завърши 30-и в масовия старт на световното по ски бягане до 23 години

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
Спорт
Запази

Българският национал финишира на малко над минута и половина от победителя Елиас Кек в Лилехамер

марио матиканов завърши масовия старт световното ски бягане години
Снимка: БОК
Слушай новината

Българинът Марио Матиканов завърши на 30-о място в масовия старт на 20 км свободен стил от програмата на Световното първенство по ски бягане за младежи до 23 години в Лилехамер.

Националът финишира с време 45:15.8 минути, като остана на 1:43.3 минута от победителя Елиас Кек (Германия), който триумфира с резултат 43:32.5.

Втори в надпреварата се нареди състезаващият се с неутрален статут Савелий Коростельов, който изостана само с 0.3 секунди от победителя. Третата позиция зае канадецът Ксавие Маккийвър, на 0.6 секунди след Кек.

#световно първенство по ски бягане за младежи до 23 #Марио Матиканов #Ски бягане

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се приберем": Разказ на блокирани българи в Дубай
2
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се...
Джейми Ли Къртис и Арнолд Шварценегер са сред новите членове на Залата на славата на Калифорния
3
Джейми Ли Къртис и Арнолд Шварценегер са сред новите членове на...
Айше Сали, БТА: Новината за прихваната иранска ракета над Турция беше съобщена първо в България
4
Айше Сали, БТА: Новината за прихваната иранска ракета над Турция...
Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток остава блокиран
5
Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток...
Националният авиопревозвач анулира всички полети от и до Тел Авив до 9 март
6
Националният авиопревозвач анулира всички полети от и до Тел Авив...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Алпийски ски

Алберт Попов ще стартира в слалома в Кранска гора, проследете състезанието в неделя по БНТ 3
Алберт Попов ще стартира в слалома в Кранска гора, проследете състезанието в неделя по БНТ 3
Сезонът за Мануел Фелер приключи Сезонът за Мануел Фелер приключи
Чете се за: 01:07 мин.
Двукратната олимпийска шампионка в алпийските ски Федерика Бриньоне слага край на сезона си преждевременно Двукратната олимпийска шампионка в алпийските ски Федерика Бриньоне слага край на сезона си преждевременно
Чете се за: 01:25 мин.
Линдзи Вон: Ще бъде трудно и болезнено пътуване, но влагам цялата си енергия в него Линдзи Вон: Ще бъде трудно и болезнено пътуване, но влагам цялата си енергия в него
Чете се за: 01:47 мин.
Стела Янчовичина: Уверена съм и ще дам всичко от себе си Стела Янчовичина: Уверена съм и ще дам всичко от себе си
Чете се за: 01:32 мин.
Весела Лечева изпрати участничката нa Паралимпийските игри Стела Янчовичина Весела Лечева изпрати участничката нa Паралимпийските игри Стела Янчовичина
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

Продължава евакуацията на български граждани от зоната на конфликта в Близкия изток
Продължава евакуацията на български граждани от зоната на конфликта...
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Втори съвет по сигурността по темата Иран Втори съвет по сигурността по темата Иран
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват присъствието си в региона Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват присъствието си в региона
Чете се за: 05:52 мин.
По света
Инцидент с дете на писта над Банско Инцидент с дете на писта над Банско
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Само за седмица в Разлог: Два случая на обездвижване на счупени...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
"Нямаше бомбоубежище и се крихме в банята": 564 българи...
Чете се за: 04:27 мин.
По света
ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите на 19 април
Чете се за: 02:15 мин.
Политика
ГДБОП разби престъпна група за трафик на хора и сексуална експлоатация
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ