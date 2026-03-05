Марио Матиканов завърши 30-и в масовия старт на световното по ски бягане до 23 години

Българинът Марио Матиканов завърши на 30-о място в масовия старт на 20 км свободен стил от програмата на Световното първенство по ски бягане за младежи до 23 години в Лилехамер.

Националът финишира с време 45:15.8 минути, като остана на 1:43.3 минута от победителя Елиас Кек (Германия), който триумфира с резултат 43:32.5.

Втори в надпреварата се нареди състезаващият се с неутрален статут Савелий Коростельов, който изостана само с 0.3 секунди от победителя. Третата позиция зае канадецът Ксавие Маккийвър, на 0.6 секунди след Кек.