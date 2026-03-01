БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Супергигантският слалом при мъжете в Гармиш-Партенкирхен беше отменен

Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Супергигантският слалом при мъжете в Гармиш-Партенкирхен беше отменен
Днешният старт в супергигантския слалом при мъжете в германския курорт Гармиш-Партенкирхен от Световната купа по ски алпийски дисциплини беше отменен поради мъгла и ръмеж, а дългата кариера на Ромед Бауман приключи без финално участие, съобщи агенция ДПА.

Стартът на състезанието в Южна Германия първоначално беше отложен с 90 минути, но условията не се подобриха и не беше възможно да се проведе.

Швейцарската звезда Марко Одермат води пред австриеца Винсент Крихмайр със 158 точки в класирането в дисциплината, като остават още две планирани състезания.

Засега няма информация дали състезанието в Гармиш ще може да се проведе другаде в последните седмици от сезона.

40-годишният Бауман искаше да се състезава за последен път в края на кариерата си, обхващаща 22 години, с 410 старта в Световната купа, олимпийски игри и световни първенства. В събота той участва в рекордното 167-мо спускане за Световната купа, което не успя да завърши.

Ромед Бауман дебютира в Световната купа през 2004 година, печелейки две състезания в суперкомбинация през 2009-а и 2012 година. От световните първенства той има сребърен медал с отбора на Австрия през 2011-а и бронз в суперкомбинацията през 2013 година.

Роденият в Австрия Бауман се състезава за Германия от 2019 година и спечели още един сребърен медал на световно първенство в супергигантския слалом през 2021-а.

