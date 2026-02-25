Алберт Попов: Предстоят хубави неща пред мен

Албер Попов не скри радостта си от третото място, в класацията за Спортист на 2025 година. Скиорът събра 625 гласа, а след края на церемонията направи равносметка на участието си на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д‘Ампецо, където взе участие в слалома, но отпадна още на старта.

Попов смята, че пред него предстоят хубави неща.

„Разбира се, че съм радостен. Това означава, че се оценява това, което правим. Няколко пъти се каза, че днес е празник за спорта, изключително съм горд, че съм в тази зала с толкова големи имена, звезди и хора за пример. Изказаха се много хубави неща.“

„Относно олимпиадата, нашият спорт е много рисков и просто не се получиха нещата така, както си ги представях на Игрите в Милано и Кортина д‘Ампецо. Смея да твърдя, че съм доволен как си тръгнах от старта, с мисълта да атакувам, да не се пестя и да рискувам. Смятам, че това направих. Слаломът е доста рисков спорт и когато караш на ръба на лимита, доста често се случва да сбъркаш, дори и с 1 процент преценката си. Това ти коства спускането и шанса за медал. Не исках да съм поредният скиор, който иска да стигне до финала, исках да се бори за нещо повече“, добави той.

Дали смята да участва и на Зимните олимпийски игри във Френските Алпи, родният спортист отговори така:

„Аз го казах, олимпийските игри са една моя мечта, която все още не съм изпълнил. Ще продължа да я гоня. Тя ме зарежда и със сигурност ще направя още една олимпиада. Надявам се там да си го върна“, каза още скиорът.

Един от най-добрите български спортисти в зимните спортове коментира и дали стартът на Игрите в Милано/Кортина е трябвало да бъде отложен или отменен.

„За нормалните хора, които не виждат всяка една тренировка или всяко едно наше състезание, условията не бяха чак толкова лоши. По-скоро бих казал, че организаторите не бяха подготвили перфектна писта, която да издържи. Може би в тези условия не се виждах дупките и следите, понеже пистата се счупи. Според мен заради това имаше толкова отпаднали скиори. Когато не виждаш , преценката ти е една, а когато отидеш в завоя, се случва нещо, което не очакваш. Изглеждаше по-страшно, отколкото всъщност е. На всякакви условия караме и смятам, че беше напълно нормално да се проведе това състезание.“

„Слаломът си е руска рулетка. В крайна сметка, ако рискуваш, печелиш. Ако не рискуваш, не го правиш. За съжаление, нашият спорт е един от най-рисковите. Тръгваш отгоре и оставяш всичко в къщичката. Надолу се опитваш да караш на 100% по инстинкт. Смея да твърдя, че предстоят хубави неща пред мен."

Той сподели и дали очаква промени, свързани с условията на Природен парк „Витоша“.

„Със сигурност очаквам. Щом се борим, не сме се отказали. Нещата ще се променят, въпросът е кога и как, но аз съм бил там и знам какво е тази планина да работи. Със сигурност ще се боря нещо да се случи докато съм тук“, завърши Попов.