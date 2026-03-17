Над 500 участници в Университетските зимни игри в Пампорово

От днес до 19 март курортът Пампорово е домакин на Университетски зимни игри и Зимен университет 2026. 16-тото издание на студентския зимен форум събра над 500 участници от над 30 университета в страната.



В първия ден се проведе състезанието по сноуборд – жени и мъже. Националите ни по сноуборд Тервел Замфиров и Александър Кръшняк – студенти в Лесотехническия и в Техническия университет – София показаха класата си и окупираха призовите места.



Веднага след старта, още тази вечер състезателите заминават за Германия, където предстои последният им старт за сезона от Световната купа по сноуборд.



Утре на Пампорово са състезанията по ски алпийски дисциплини.