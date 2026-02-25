БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Карлос Насар бе избран за "Спортист на годината" (ОБЗОР)

от БНТ

Чете се за: 05:10 мин.
Спорт


Щангистът оглави класацията за втора поредна година.

Карлос Насар
Снимка: Startphoto.bg


Българският национал по вдигане на тежести Карлос Насар бе избран за "Спортист на 2025-а година". Щангистът оглави класацията и през 2024-а година.

Президентът Илияна Йотова обяви името на победителя и му връчи приза.

"Днес е празник, който ни събира всички заедно в благодарност като българи. Знаем, че вие, българите, можете! Поздравявам организаторите за това събитие, защото церемонията отстоява времето. Тя е нашата благодарност към всички български спортисти, към техните треньори и ръководители. Церемонията е един голям дар и за обикновените хора, които са се събрали тук сега на едно място", каза Йотова.

Насар събра 1040 точки от 1170 възможни от 117 журналисти, участвали в 68-ата анкета. Той е деветият спортист с повече от една такава награда след Продан Гарджев, Петър Киров, Христо Марков, Серафим Тодоров, Йордан Йовчев, Румяна Нейкова, Григор Димитров и Александър Везенков.

През миналата година 21-годишният национал спечели европейска и световна титла във вдигането на тежести.

"Здравейте на всички. За мен е чест да бъда тук и за пореден път да спечеля тази награда и да се докосна до всички тези спортисти. Благодарен съм и съм горд, че мога да трупам успехи с тях. Благодаря на Николай Вълканов, на Николай Жейнов, Павел Христов, моето семейство. Благодаря и на Антон Големанов, искам да пожелая на всички да бъдат здрави. Да продължаваме напред да славим родината си", каза новият-стар победител и доминант в щангите.

Олимпийският, световен и европейски шампион спечели закономерно отличието, а негов подгласник е волейболистът Алекс Николов, получил 913 точки. Трети е скиорът Алберт Попов с 625.

Освен президентът Йотова, на церемонията присъстваха също така министърът на младежта и спорта Димитър Илиев, председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева, легендите на българския футбол Христо Стоичков и Димитър Бербатов, както и президентите на почти всички спортни федерации начело с Любомир Ганев (волейбол), Георги Глушков (баскетбол), Цеко Минев (ски), Атанас Фурнаджиев (биатлон).

Националният тим по волейбол за мъже е първи при отборите, а италианският им селекционер Джанлоренцо Бленджини е №1 в анкетата при треньорите. Спортист №1 с увреждания е лекоатлетът Ружди Ружди, който всяка година доказва своето постоянство.

За втора година беше присъдена и специалната награда "Вдъхновение", учредена от Българската асоциация на спортните журналисти. Тя се връчва на значима личност, която с работата, грижите, примера и постиженията си е инспирирала и подкрепила развитието на българския спорт и българските спортисти. Тази година тя беше връчена на родителите на младите волейболни злезди Александър и Симеон Николови - Мая и Владимир.

В последната една година България загуби трима велики спортисти и треньори, които оставиха незаличима следа в историята на спорта. Това са Норайр Нурикян, Боян Радев и Димитър Пенев. Семействата им получиха също специални награди.

Специални награди от БАСЖ получиха Малена и Тервел Замфирови "Животът е спорт", както и Радослав Янков "Спортна следа", Владимир Зографски, боксьорите Рами Киуан и Радослав Росенов, биатлонистката Милена Тодорова.

Асен Спиридонов е първият носител на наградата "Петър Василев" за спортен коментатор.

Специална награда за помощ към младите "Герой на бъдещето" получи Илия Груев.

Специални награди "За изграждане на златно бъдеще в спорта" от Асоциацията на българските спортни федерации (АБСФ) бяха връчени на българските федерации по волейбол и ски.

Връчени бяха и специални награди - с уважение към спортисти за техните постижения и примера, който дават на следващите поколения.

Наградите си за №1 през 2020-а година и за №2 в същата анкета през 2021-а година получиха тенисистката Цветана Пиронкова и боксьорката Стойка Кръстева.

Снимки: Startphoto

#Спортист на годината 2026 #Карлос Насар

