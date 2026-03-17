Шумен 61 ще гони шеста Купа на България пред собствена публика

Мъжкият хандбален отбор на Шумен 61 си поставя амбициозната цел да спечели за шести път турнира за Купата на България. Тимът ще бъде домакин на финалната четворка, която ще се проведе в началото на април в обновената зала "Арена Шумен“.

Програмата на надпреварата предвижда на 4 април да се изиграят полуфиналите. В първия двубой от 14:30 часа ще се срещнат Фрегата (Бургас) и Локомотив (Горна Оряховица), а от 17:00 часа домакините от Шумен 61 ще излязат срещу Спартак (Варна).

Финалът на турнира е насрочен за 5 април от 13:00 часа, като по-рано през деня ще се проведе и мачът за третото място, който започва в 10:30 часа.

От клуба припомнят, че Шумен 61 вече има пет спечелени трофея в турнира - през 2010, 2012, 2021, 2023 и 2024 година. В отбора са амбицирани да продължат успешната си серия както в шампионата, така и в надпреварата за Купата на България.