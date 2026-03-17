Българските бадминтонисти научиха съперниците си за европейското първенство в Испания

Българските състезатели разбраха жребия си за първите мачове от европейското първенство по бадминтон за мъже и жени, което ще се проведе в Испания в периода 6-12 април.

Шампионките от миналата година Стефани Стоева и Габриела Стоева са поставени под №1 в схемата на двойки жени и ще почиват в първия кръг. Във втория те ще срещнат победителките от мача между двойките на Испания и Нидерландия/Германия.

В индивидуалната надпревара при жените Калояна Налбантова ще стартира срещу чехкинята Петра Майкснерова, а Стефани Стоева ще се изправи срещу Леона Ли от Великобритания.

При мъжете Димитър Янакиев ще играе срещу Дики Дви Пангесту от Азербайджан. В надпреварата на двойки мъже Иван Русев и Илиян Стойнов започват срещу испанците Алберто Пералс и Якобо Фернандес.

На двойки жени Цветина Попиванова и Михаела Чепишева ще се изправят срещу шведската двойка Фиона Халберг и Елин Йолинг.

В смесените двойки Габриела Стоева и Евгени Панев ще имат труден старт срещу поставените под №5 Марвин Зайдел и Тук Фуон Нгуен от Германия.

