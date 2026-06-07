600 деца участваха в 12-ия плувен турнир „Младост“

Като гледам пълните трибуни около басейна виждам, че когато става въпрос за децата и спорта, всички сме един отбор. Това заяви председателят на „Съюз за спортно развитие - Пловдив“ Иван Пашов при откриването на 12-ия плувен турнир „Младост“, който бе поредното събитие, подкрепено то фондацията.

В събитието взеха участие близо 600 деца във всички възрастови групи - от юноши и девойки старша възраст до най-малките състезатели в група „Златна рибка“, техните треньори и стотици родители и фенове по трибуните.

„Няма значение кой каква позиция заема. Важно е кой какво прави. Ние от Фондация „Съюз за спортно развитие - Пловдив“ ще продължим да помагаме, да подаваме ръка и да работим за спорта в Пловдив, защото вярваме, че всяко дете заслужава шанс. Благодаря на всички, които подкрепят спорта и младите хора. И помнете – когато добрите хора работят заедно, Пловдив винаги печели!“, допълни Пашов.

12-тият Турнир „Младост“ бе организиран от спортен клуб ЖПК „Младост-91“ с председател Теодора Трифонова.