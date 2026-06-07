Турция продължава победната си серия преди началото на Мондиала

Във Форт Лодърдейл турците спечелиха с 2:1 срещу Венецуела след обрат
Турция записа четвърта поредна победа на прага на световното първенство по футбол, което ще бъде първо за южните ни съседи от 2002 година насам.
Във Форт Лодърдейл турците спечелиха с 2:1 срещу Венецуела, след като направиха обрат.
Глейкер Мендоса даде преднина на южноамериканския тим в 13-ата минута, но точно преди почивката Баръш Йълмаз възстанови равенството.
През второто полувреме и в двата състава бяха направени сериозен брой промени, което наклони везните в полза на турския отбор. В 54-тата минута точно една от резервите - Юнус Акгюн, вкара втория гол, което бе достатъчно и за успеха на турците.
За Венецуела цял мач игра защитникът на Левски Кристиан Макун.
Първият мач на Турция на световното първенство е на 14 юни срещу Австралия.